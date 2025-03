Alluvione di Lentigione, il Comune fa ricorso

Confermato il ricorso in appello da inoltrare contro la sentenza di primo grado che, in tribunale a Reggio, ha assolto gli imputati "perché il fatto non sussiste", al termine del processo per i funzionari di AiPo accusati di inondazione colposa per l’alluvione che sommerse Lentigione di Brescello nelle prime del mattino del 12 dicembre 2017. Il verdetto riguarda Mirella Vergnani, alla guida della direzione Emilia Occidentale dell’Aipo, l’ingegnere Massimo Valente, in passato dirigente della zona Emilia Ovest, oltre al geometra Luca Zilli. Tutti assolti, tra le proteste e il malumore non solo dei cittadini di Lentigione – che quella mattina d’inverno si ritrovano il paese in gran parte invaso da acqua e fango, senza neppure una minima allerta preventiva – ma anche delle istituzioni locali, a partire dal sindaco Carlo Fiumicino, con l’ente pubblico che al processo si è costituito parte civile.

E ora arriva il ricorso in appello contro la sentenza di assoluzione. In prima linea c’è il Comitato dei cittadini alluvionati, che proprio nei giorni scorsi ha convocato un’assemblea con i lentigionesi interessati a proseguire l’iter giudiziario in appello, sempre assistititi dall’avvocato Domizia Badodi.

Il Comune di Brescello è deciso a sua volta a proseguire questa battaglia a fianco dei cittadini: "Nei processi che hanno come oggetto fatti così gravi e che coinvolgono l’intera popolazione, come l’alluvione di Lentigione – dichiara Salvatore Tesoriero, avvocato di parte civile del Comune brescellese – le istituzioni hanno il dovere di fare tutto quanto è nelle loro possibilità per sollecitare l’accertamento di cosa è successo".

"Da qui la richiesta, da parte del Comune, di una perizia da parte di tecnici nominati da un giudice, e non dalle parti, mai disposta nel processo nonostante le ripetute richieste – spiega – . È la stessa richiesta che rinnoviamo attraverso il nostro atto di appello".

L’ente pubblico, al processo, aveva chiesto sette milioni di euro come risarcimento, di cui 3,2 milioni come provvisionale legata a danni accertati. "Mi faccio portavoce del disappunto di tutta la comunità – le parole del sindaco subito dopo la sentenza in tribunale – colpita nei beni materiali e negli affetti. Non è stata fatta giustizia". Secondo molti cittadini di Lentigione, il processo non avrebbe indagato le responsabilità di alcune figure chiave di quella vicenda.

