"Alluvione di Lentigione, l’obiettivo è un ricorso"

"Stiamo pensando di presentare un ricorso in Appello contro la sentenza di assoluzione per l’esondazione dell’Enza a Lentigione. Nei prossimi giorni è previsto un incontro per capire come agire". A parlare è Edmondo Spaggiari, presidente del Comitato dei cittadini alluvionati di Lentigione di Brescello, che la notte del 12 dicembre 2017 si ritrovarono con abitazioni, aziende e terreni completamente allagati dal cedimento di un argine del torrente, senza che neppure vi fosse una minima allerta alla popolazione. "Nei prossimi giorni – aggiunge Spaggiari – abbiamo in programma un incontro con il nostro avvocato di fiducia, Domizia Badodi, per analizzare le motivazioni della sentenza a agire di conseguenza. Perché siamo convinti che alla base di tutto ci sia stata una grave omissione. Su quanto è emerso dai dati sulla cassa di espansione, sul fiume intasato dalla vegetazione, sulle previsioni Arpae sbagliate, sui dati dei documenti Pai e Prga di tecnici e professioni… ci sono aspetti da chiarire ed errori da valutare. Per questo riteniamo ingiusto che non siano stati individuati colpevoli di quanto è avvenuto a Lentigione quella notte del dicembre 2017". Resta però il grande dubbio legato alla sottostima della portata del fiume nelle ore dell’esondazione. Ma mentre sulla sponda reggiana dell’Enza c’era solo una piccola attività di controllo sugli argini con volontari di Protezione civile, appena oltre, nel Parmense, si registrava una mobilitazione con posa di sacchetti di sabbia.

Sembra evidente che qualcosa non aveva funzionato. Secondo il giudice la responsabilità non sarebbe stata dei tre imputati. Dunque, di chi è stata la colpa? "E’ una domanda che noi del Comitato alluvionati – prosegue il presidente Edmondo Spaggiari – stiamo continuando a ripeterci ormai da oltre sette anni. Perché se la portata dell’Enza era di 400 metri cubi al secondo, ben sapendo che a quota 380 ci sarebbe stata una esondazione, perché nessuno è intervenuto con l’allerta alla popolazione e adeguati interventi? Non c’erano dati esatti? Sono stati sottostimati? Perché".

Antonio Lecci