Alluvione, donati 4 mila euro a Roncofreddo

Donati 4mila euro, grazie a due eventi organizzati a Rubiera, per aiutare il comune di Roncofreddo, colpito nelle scorse settimane dall’emergenza maltempo in Romagna. Avis Rubiera, dopo la Magnalonga (passeggiata enogastronomica non competitiva) del 21 maggio, ha donato mille euro a favore di Roncofreddo in provincia di Forlì-Cesena.

Per quanto riguarda invece la cena della ‘Carbonara per la Romagna’ del 6 giugno, l’associazione Ponteluna ha devoluto 3mila euro sempre per il medesimo scopo per sostenere il comune romagnolo.

"Da tempo impegnati nel sostegno delle iniziative benefiche, siamo felici di essere riusciti a dare il nostro contributo per questa importantissima causa", dicono i promotori. Il Comune di Roncofreddo ha subito espresso gratitudine ad Avis e Ponteluna per le due donazioni sottolineando che il "nostro territorio ha tanto bisogno di aiuto in questo momento e la nostra gente ha tanto bisogno di comprensione e solidarietà".

Anche il sindaco di Rubiera, Emanuele Cavallaro, ha ringraziato tutti coloro che hanno partecipato e collaborato per le due iniziative solidali.

m.b.