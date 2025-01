Alluvione, ecco i ristori. Cinquemila euro per le famiglie, 20mila per le imprese

Famiglie e imprese colpite dagli effetti del maltempo nel 2023-2024 potranno ricevere ristori (rispettivamente fino a 10 o 20 mila euro) per far fronte ai danni delle alluvioni. Una decisione presa ieri a Bologna, durante un incontro con il commissario per la ricostruzione post alluvione, Fabrizio Curcio, alla presenza delle componenti istituzionali del Patto regionale per il Lavoro e per il Clima, facendo poi il punto col presidente della Regione, Michele de Pascale.

La notizia della messa a disposizione di risorse per famiglie e imprese, coinvolte dagli effetti del maltempo anche nel Reggiano, trova pure la soddisfazione dell’assessore regionale reggiano, Alessio Mammi: "Queste risorse – sottolinea Mammi – rappresentano un aiuto immediato e concreto per famiglie, imprese e tutti coloro che hanno riportato danni importanti dalle alluvioni dello scorso ottobre. È fondamentale continuare a dare risposte rapide ai cittadini, alle famiglie, a imprese e sindaci. Oltre agli indennizzi stiamo lavorando insieme alle istituzioni coinvolte per il ripristino dei dissesti e la messa in sicurezza del territorio".

Per fronteggiare le esigenze più urgenti causate dagli eventi alluvionali dell’ottobre scorso, in base alla nuova ordinanza, potranno essere erogati fino a cinquemila euro di contributi alle famiglie (diecimila euro per quelle della zona romagnola danneggiate pure dall’alluvione del maggio 2023) e fino a ventimila euro di contributi alle imprese e ai professionisti danneggiati dall’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna nell’ottobre scorso. La domanda di contributo potrà essere presentata tramite i sindaci dei Comuni colpiti per quanto riguarda le famiglie, oppure tramite la Regione Emilia-Romagna per le imprese. Il contributo verrà erogato in due fasi: acconto e saldo. Le domande di acconto devono essere presentate entro il 30 giugno. Il sostegno è rivolto al ripristino (anche parziale) di abitazioni principali e relative pertinenze danneggiate, alla pulizia e alla rimozione di acqua, fango e detriti, al ripristino o sostituzione di beni mobili distrutti o danneggiati, di impianti essenziali per acqua, gas ed energia elettrica, o delle parti comuni degli edifici residenziali non fruibili.

Antonio Lecci

Nella foto dell’ottobre scorso: Villa Seta allagata