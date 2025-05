Alluvione, i primi rimborsi: "Stanziati 36mila euro"

Sono quasi 36 mila gli euro stanziati come primo risarcimento ai cittadini della zona di Cadelbosco Sopra che sono stati evacuati dalle loro abitazioni in occasione della piena dello scorso ottobre, causata in particolare dall’esondazione del torrente Crostolo e del Cavo Cava. Si va da risarcimenti minimi di poco più di 90 euro fino a somme che superano i 2.148 euro, a seconda del periodo in cui si è rimasto fuori dalle proprie abitazioni. Si tratta di evacuazioni previste dall’ordinanza emessa dal Comune nella giornata del 20 ottobre dello scorso anno. C’è chi è tornato pochi giorni dopo in casa, non appena l’acqua si è ritirata da case e strade, riprendendo possesso degli edifici già il 27 ottobre. Ma ci sono anche cittadini che sono tornati negli immobili a fine dicembre, alcuni addirittura a inizio marzo o verso la fine dello stesso mese, quando la situazione sul territorio era già normalizzata da tempo.

"Non tutti – spiega il sindaco di Cadelbosco Sopra, Marino Zani – sono rientrati nelle loro abitazioni subito dopo il ritiro delle acque. Per alcuni edifici è stato necessario prima ripristinare le condizioni di sicurezza e agibilità, in particolare per danni a pavimentazioni, arredi, impianti in generale. E questo ha portato a un rinvio del rientro a casa. Qualcuno ha completato gli interventi di messa in sicurezza solo a inizio primavera. Si tratta di un primo risarcimento tra quelli previsti per i danni da maltempo, legati all’evacuazione. Presto dovrebbero essere accessibili i fondi per il risarcimento dei danni veri e propri".

Antonio Lecci