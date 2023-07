Alluvione, il conto è salatissimo Solo dalla nostra provincia chiesti 52,5 milioni di ristori

di Tommaso Vezzani

Arriva il conto, salatissimo, dell’alluvione: dalla sola provincia di Reggio sono stati richiesti 274 interventi per i quali servirebbero, in tutto, 52 milioni, 561 mila e 257 euro, più 82 centesimi. Nel documento inviato dalla Regione al Governo sono visibili tutte le segnalazioni e armandosi di calcolatrice, buona volontà e pazienza – tanta, pensate che in tutto sono 6.469 – si possono individuare quelle reggiane.

È la sezione locale dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile a necessitare della somma più alta: segnalando 18 urgenze, il corrispettivo monetario è di 9 milioni e 605 mila euro. Più di tre serviranno solo per il consolidamento e la mitigazione del rischio dopo la frana di Cà Lita a Baiso.

La Provincia non chiede molto meno: 9.050.000 euro per 26 opere che ripristinino viabilità e sicurezza stradali. Le più importanti sulla 90 e sulla 91 (due milioni ciascuna, per i tratti rispettivamente di Ventasso e Villa Minozzo), ma anche sulla 9 a Montefaraone (Baiso, 1.330.000 euro di lavori stimati).

L’Aipo richiede 6 milioni e 600mila euro per sistemare le piene dei corsi d’acqua, con esigenze importanti anche sul Crostolo: un milione servirà per riprofilare le sue sponde tra Reggio e Rivalta. Prima per numero di interventi richiesti è però la Diocesi di Reggio e Guastalla, che ne totalizza ben 31 per 4.335.000 euro totali, principalmente per sistemare infiltrazioni nelle chiese o nelle loro pertinenze, come nel caso di Masone (80mila), Sabbione (180mila), Marmirolo (70mila), Corticella (30mila) e Castellazzo (40mila). Ferrovie Emilia-Romagna dovrà fare solo due interventi ma quello a Bibbiano, dove i binari si erano allagati, richiede 2 milioni e 700 mila euro per rialzare la livelletta. Il Consorzio di bonifica dell’Emilia Centrale segnala 14 esigenze e 2.670.000 euro di interventi per mettere in sicurezza le piene dei vari fiumi, soprattutto nella Bassa. Ireti infine abbisogna di 5 investimenti per 560mila euro totali, 400 dei quali per sistemare circa 1.800 metri di tubazione a Levizzano, dove il vecchio impianto è stato distrutto da una frana.

Finita qui? Niente affatto, mancano tutti i Comuni che hanno chiesto complessivamente 166 interventi per circa 16 milioni e mezzo di euro. Il più in crisi è Toano, che segnala 20 tra frane e allagamenti per cui servirebbero 3.878.000 euro. Seconda Castelnovo Monti, dove ci sarebbe bisogno di 23 opere e 2 milioni e 800mila euro. Chiude lo sfortunato podio Carpineti con 18 richieste e 1.995.500 euro totali. La montagna la fa da padrona: Villa Minozzo avanza 23 domande per 1.645.500 euro, Baiso 7 per 1 milione e 510mila, Viano 9 per 1.470.000, Ventasso 11 per 985.257 e Vetto infine 5 per 583.680. La quasi totalità delle segnalazioni riguarda frane e pareti dissestate, con conseguenti strade e aree da mettere in sicurezza. Castellarano propone 9 interventi per poco meno di 445mila euro, poi Casina 5 per 370mila. Guastalla segnala 18 urgenze per più di 328mila euro: 200mila per sistemare 100 metri di smottamenti sulle sponde del Crostolo a Lido Po, ma anche 2.476 per sostituire dei componenti danneggiati del portoni della caserma dei Vigili del Fuoco.

Vezzano presenta tante necessità (12) ma tutte mediamente ‘economiche’ (86.960 euro totali), Casalgrande e Canossa ne richiedono una a testa rispettivamente da 68mila e 50mila, questi ultimi necessari per il drenaggio della centrale termica del polo scolastico di Ciano, allagatosi durante l’alluvione. Scandiano ha bisogno di 45mila euro per due allagamenti a Chiozza e Rondinara, Rio Saliceto per lo stesso motivo avanza 5 richieste da 38.273 euro totali. Curioso il caso di Rubiera, che aveva inviato a Ravenna l’argine di proprietà comunale: è rientrato con un tubo bucato, un soffiatore danneggiato e due tappi dispersi e per ripararlo sono necessari 11mila euro. La somma più esigua, infine, arriva da Fabbrico: 8mila euro per infiltrazioni nella copertura della scuola d’infanzia comunale ‘XXVII febbraio’.

Ecco lo scontrino per la provincia di Reggio della tragica alluvione di maggio. Anche in quest’area ‘fortunata’ i danni sono esorbitanti – figurarsi per la Romagna – e adesso starà al Governo, al commissario per la ricostruzione Francesco Figliuolo e ai suoi uomini stilare la lista delle priorità. Una sola certezza: servirà tanta pazienza, per tutti.