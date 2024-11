Alluvione, inziano a riaprire locali e aziende

Dopo il ripristino delle abitazioni, stanno cominciando a tornare alla normalità anche le situazioni in aziende e locali pubblici che sono stati interessati dagli allagamenti causati nelle scorse settimane dall’esondazione del Crostolo, del Canalazzo Tassone e del Cavo Cava, tra Cadelbosco Sotto, Villa Seta, Santa Vittoria di Gualtieri, Bagnolo, Castelnovo Sotto.

Nei giorni scorsi ha riaperto i battenti il Top Gun, locale molto conosciuto, al confine tra Cadelbosco e Gualtieri, a poche decine di metri dallo storico ponte sul Crostolo di Santa Vittoria.

"Tante le cose da buttare e ancora di più da pulire, sanificare (tramite macchine professionali fornite da un amico), pitturare, tagliare e comprare – spiegano i titolari del locale pubblico – dopo quattro giorni immersi nell’acqua e quasi tre settimane passate a sistemare i vari spazi, finalmente siamo riusciti a riaprire al pubblico. Molti anche gli alimentari che siamo stati costretti a buttare via. E ora, sperando che le difficoltà siano alle spalle, ci teniamo a ringraziare tutti coloro che, in ogni modo, ci hanno dato una mano, un aiuto che ci ha permesso di far fronte a una situazione difficile".

Nella serata del 20 ottobre l’acqua aveva iniziato a invadere la zona del Top Gun, nonostante l’intervento dei vigili del fuoco con idrovore, con l’allagamento durato fino alla mattina del 24 ottobre.

In vaste zone, in particolare a Cadelbosco, viene segnalato pure il problema della notevole quantità di rifiuti rimasta nelle campagne col ritiro delle acque.

Alcuni cittadini hanno segnalato un "rimpallo di responsabilità" tra AiPo e Iren, che si dichiarano "non competenti" al recupero di evidenti quantità di scarti rimasti nei terreni: un problema annoso, che si ripete senza che si faccia chiarezza sulle competenze.

Meglio è andata invece per la pulizia degli edifici.

Antonio Lecci