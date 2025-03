Alluvione, la visita di de Pascale: "Strategia unica per il territorio. E qui va aperta la sede di Aipo"

"Questa parte della provincia di Reggio è stata flagellata dal maltempo, ma chi è stato colpito e chi no si trova su un’unica, grande barca: serve una strategia complessiva di aumento della sicurezza del territorio". Parla al cuore della Bassa reggiana martoriata nell’ottobre 2024 dalle piogge, una preoccupazione che ora ritorna e che unisce tutta la regione. E su cui il governatore regionale Michele De Pascale auspica un’intesa di lavoro, che sembrerebbe vicina, col governo nazionale: lo ha annunciato ieri un incontro con i rappresentanti istituzionali in municipio a Bagnolo, per poi fare un sopralluogo nell’area dell’Unione Terra di mezzo, travolta dalle alluvioni dell’ottobre 2024.

RIAPRIRE AIPO

Nel bilancio della Regione "quest’anno abbiamo raddoppiato le risorse per la nostra parte, da 25 a 50 milioni. In passato la Regione aveva deciso un finanziamento straordinario per il reticolo di competenza Aipo, ma non è sufficiente – dice il presidente – né per la parte regionale, né per quella di Aipo". A breve, insieme agli altri governatori regionali, annuncia la volontà di chiedere un incontro al ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin: "Vogliamo domandare un aiuto sul reticolo Aipo, che è interregionale, per le risorse sulle manutenzioni sia per quelle straordinarie per le opere sia per le persone". Un concetto che scandisce: "Se riteniamo centrale la difesa del territorio, allora serve un’adeguata dotazione: necessitiamo di potenziare le strutture e anche il personale". Da qui la proposta di De Pascale: "Va aperta una sede di Aipo a Reggio, perché ci sarà tanto lavoro da fare e quindi servono più persone".

LAVORO BIPARTISAN

Sulla gestione dell’emergenza si sbilancia su una possibile ‘larga intesa’ raggiunta: "Al netto di qualche ministro che fatica a capirlo, abbiamo inaugurato con la presidenza del Consiglio una stagione di condivisione e lavoro di squadra".

INDENNIZZI

Per il territorio, dice De Pascale, "serve uno sblocco delle cifre di indennizzo: sono già state stanziate le risorse, che però sono ferme al ministero dell’Economia per la valutazione definitiva. Gli uffici tecnici del dicastero devono validare l’ordinanza di Protezione civile su cui la Regione ha dato l’intesa".

FONDO PLURIENNALE

Il governatore invoca "un piano di opere che, in deroga agli strumenti ordinari, aumentino la sicurezza del territorio. Chiediamo un fondo pluriennale che metta a disposizione una quota di risorse credibili e spendibili. Ci stiamo lavorando col commissario Fabrizio Curcio e la presidenza del Consiglio. Indenizzi a parte, che sollecito costantemente, il resto delle opere adesso non hanno copertura nei fondi di Protezione civile e non sono nella contabilità speciale del commissario".

UNIRE LE EMERGENZE

Col Governo dice di aver convenuto di accorpare lo stato di emergenza 2024 a quello del 2023: "Significa che automaticamente, sia per gli indennizzi sia per i piani di opere di maggiore dimensione, potremmo risparmiare quasi un anno di lavoro per l’alluvione 2024: tutto ciò che era stato previsto per il 2023 diventerebbe vigente anche per l’evento dell’anno scorso". Reggio "fu colpita in Appennino nel 2023, in pianura e prima collina nel 2024: ha dunque senso una gestione unica". Se questo passaggio "ci è stato dato per scontato per i territori su cui ci sono state tutte e due le alluvioni, noi stiamo lavorando perché rientri anche chi è stato coinvolto solo nel 2024". Il riferimento è in particolare "a Reggio e a Modena, perché siano incluse. Mentre per Bologna e la Romagna è scontato perché si parla degli stessi fiumi".

E puntualizza che la provincia di Reggio "era già stata inclusa nel 2023 nell’ordinanza per le frane". La fusione delle due emergenze "permetterebbe a imprese e famiglie risorse immediate per gli indenizzi. Bisogna invece adeguare col fondo pluriennale la parte di opere pubbliche: dall’emergenza 2023 residuano 90 milioni che non coprono la parte 2023 e tantomeno il 2024. Col governo dobbiamo definire un fondo che destini 100-150 milioni all’anno per le opere per la sicurezza del territorio". L’alluvione 2024 "qui vede scoperti 233 milioni di euro di danni a privati, imprese e opere pubbliche". Nel finanziamento "è prevista una prima quota di 5mila euro a famiglia e 20mila a imprese; nell’ordinanza Figliuolo, ora ordinanza Curcio, si può avere il 100% con la fusione delle emergenze".