Alluvione, l’Osteria Laghi di Seta: "In tanti ci hanno aiutato: grazie"

Un "fiume di amici, collaboratori, sostenitori" da ringraziare da parte dello staff dell’Osteria Laghi di Seta, a Cadelbosco, per l’aiuto concreto fornito dopo l’alluvione dei giorni scorsi in conseguenza della rottura dell’argine del Crostolo e del Canalazzo Tassone.

"Abbiamo avuto l’acqua fino a 70 centimetri al piano terra. In poche ore – dicono i gestori – abbiamo perso macchinari, oggetti, alimenti, arredi, l’intero impianto elettrico, documenti e tanto altro. Le cose che abbiamo accatastato sulle sedie sono state raggiunte dall’acqua: i frigoriferi si sono rovesciati quindi anche gli oggetti che c’erano sopra… Simile situazione nell’abitazione". Poi le operazioni di pulizia e sgombero.

"In molti sono accorsi a dare una mano. Un fiume di solidarietà. La Sabar ha attivato due mezzi muniti di pulivapor che, con operatori che hanno lavorato come volontari, hanno disinfettato gli ambienti".

"Ora – concludono dall’Osteria – vogliamo ringraziare tutti coloro che, in qualunque modo, ci hanno dato una mano. Stiamo lavorando sodo per riaprire al più presto per dare un servizio all’altezza di quanto è stato fatto per noi".