Alluvione, risorse a imprese colpite

Un incontro per un punto della situazione per consentire alle aziende di chiedere gli indennizzi per i danni dell’alluvione di ottobre, che ha colpito anche parte della Bassa Reggiana. Ieri l’assessore regionale Alessio Mammi ha incontrato in municipio a Cadelbosco Sopra i sindaci di Cadelbosco, Bagnolo e Castelnovo Sotto, i rappresentanti locali delle associazioni agricole e agroalimentari.

Per venire incontro alle esigenze degli agricoltori che hanno avuto danni al potenziale produttivo, attraverso una modifica al Programma di sviluppo rurale, la Regione ha previsto un sostegno temporaneo eccezionale, mettendo a disposizione 6,3 milioni di euro per le imprese agricole che verranno individuate sulla base due ordinanze commissariali del 2024. L’intervento è destinato a tutte quelle aziende agricole che hanno registrato la perdita di non meno del 30% della produzione o del potenziale produttivo. A breve sarà emanato il bando per accedere ai contributi, che andranno da 600 a 4.500 euro ad ettaro in base alla gravità del danno subito, fino ad un massimo di 42mila euro per azienda. Ora occorre completare le procedure per consentire l’accesso agli indennizzi. Al commissario Curcio – ha dichiarato Mammi – abbiamo chiesto un maggiore coinvolgimento degli agricoltori nella gestione e tutela delle infrastrutture idrauliche e ambientali, che permetta una maggiore efficacia nella gestione della piccola manutenzione".

Antonio Lecci