Alluvioni, i reggiani alla protesta: "Avete perso la nostra fiducia"

Anche una delegazione reggiana alla manifestazione dei cittadini colpiti dalle alluvioni di maggio 2023 e settembre 2024, che ieri mattina ha visto radunarsi circa seicento persone nel parcheggio antistante le torri sede della Regione, a Bologna. Organizzata dai comitati degli alluvionati e associazioni di agricoltori (ad esempio Vanghe Pulite), ha visto sfilare trattori e anche cavalli, ma soprattutto tantissimi cartelli e striscioni, tra cui quello del Comitato della Val d’Enza che da anni chiede la costruzione della Diga di Vetto, con invaso da oltre 150 milioni di metri cubi. A reggere cartelli pro-diga diversi reggiani tra cui il presidente del Comitato Lino Franzini e Luciano Catellani (nella foto a destra), imprenditore agricolo di Cavriago e consigliere di minoranza nel Cda del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale. Entrambi sono candidati alle elezioni regionali con la lista civica di Elena Ugolini (centrodestra) proprio per il loro storico attivismo su entrambe le sponde della Val d’Enza, e le rispettive professionalità. Ma non avevano simboli, in quanto la manifestazione era apolitica. Sotto le torri di Kenzo Tange i nomi delle 17 vittime dei disastri idrogeologici sono stati scanditi tra gli applausi commossi dei presenti. "Avete perso la nostra fiducia, la sicurezza non ha colore politico". Prima del via ufficiale al presidio parte dei manifestanti si è radunata davanti all’Assemblea Legislativa, dov’erano schierati agenti di polizia, e hanno invitato rumorosamente i rappresentanti delle istituzioni a scendere e scaricato tronchi e rami. Richiamati dagli organizzatori, si sono spostati nel vero luogo della manifestazione, più defilato.

Francesca Chilloni