Alluvioni, summit col commissario: "Dare risposte veloci ai cittadini"

Si è svolto ieri mattina, nella sede della Regione, a Bologna, l’incontro con il neo commissario alla ricostruzione, Fabrizio Curcio, a cui hanno partecipato il governatore dell’Emilia-Romagna, Michele de Pascale, la giunta regionale, sindaci, presidenti di Provincia e amministratori dei territori colpiti dall’emergenza maltempo nel maggio 2023 ma anche a settembre-ottobre dello scorso anno. Per l’assessore regionale all’agricoltura, Alessio Mammi, e il presidente della Provincia di Reggio, Giorgio Zanni, è stata l’occasione per ribadire "la necessità di migliorare e velocizzare azioni e procedimenti per dare risposta a cittadini, imprese e amministratori duramente colpiti anche nel Reggiano".

I Comuni di Cadelbosco Sopra, Castelnovo Sotto e Bagnolo hanno riportato danni importanti al territorio, alle abitazioni civili, alle imprese agricole. Necessari poi interventi non solo di somma urgenza sulle numerose frane che si sono generate nei Comuni montani.

"Abbiamo ribadito al commissario Curcio – hanno detto Mammi e Zanni – che è necessario e urgente adottare gli opportuni provvedimenti nazionali per il riconoscimento delle prime risorse alle famiglie e alle imprese alluvionate, e per rendere operativo l’iter che dovrà riconoscere gli indennizzi alle comunità colpite".

Mammi ha garantito massimo impegno "per estendere le regole della gestione degli animali fossori promosse in provincia di Modena a tutto il territorio regionale".

Il presidente Zanni ha aggiunto: "Dalla Provincia e dal suo coordinamento coi sindaci passano buona parte delle sfide comuni che stiamo affrontando come sistema reggiano. Per questo abbiamo necessità di continuare in questa positiva relazione, per avere risposte e risorse adeguate alle necessità e al lavoro dei nostri territori".

Antonio Lecci