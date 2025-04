Alpini, Fratelli d’Italia attacca: "Subito l’ok al giorno dedicato"

"Celebrare la Giornata Nazionale della Memoria e del Sacrificio degli Alpini non è solo un dovere istituzionale, ma un’opportunità per rafforzare l’identità e la coesione della nostra comunità. Respingiamo ogni tentativo di ridurre questa ricorrenza a una disputa ideologica e ribadiamo il nostro impegno per onorare gli Alpini, il loro sacrificio e il loro contributo al bene comune, nel solco dei valori di pace, solidarietà e umanità che essi rappresentano. Per questo abbiamo depositato in Comune una mozione per istituire ufficialmente, a partire dal 26 gennaio 2026, la celebrazione della Giornata Nazionale della Memoria e del Sacrificio degli Alpini nel Comune di Reggio Emilia, come previsto dalla Legge n. 44 del 5 maggio 2022". Così Letizia Davoli (nella foto), consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Reggio, sulla disputa scoppiata a Castelnuovo Monti in merito alla richiesta di istituire, il 26 gennaio di ogni anno, una serie di eventi per la Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli alpini.

"Come Fratelli d’Italia – aggiunge il segretario provinciale e consigliere regionale Alessandro Aragona – stigmatizziamo la recente bocciatura da parte della maggioranza Pd nel consiglio comunale di Castelnovo Monti, di un’analoga proposta avanzata da Castelnovo al Centro. La motivazione addotta, che lega la data del 26 gennaio al regime fascista, è stata definita ‘offensiva’ dall’Associazione Nazionale Alpini".