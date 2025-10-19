Gli alpini conquistano Reggio: la grande festa invade le strade tra musica, bandiere e applausi

Reggio Emilia, 19 ottobre 2025 – Hanno invaso le strade di Reggio Emilia con bandiere, musica e soprattutto con il loro grande entusiasmo. Il raduno del secondo raggruppamento dell’Associazione nazionale alpini ha attraversato oggi le strade della città, partendo dal Piazzale Europa, dove, a partire dalle prime luci della mattina, si sono ritrovate le penne nere provenienti dall’Emilia Romagna, dalla Lombardia e dalla Svizzera.

L'entusiasmo degli alpini invade Reggio Emilia: bandiere, musica e applausi

Tanti i giovani provenienti dai vari campi scuola, come sottolineato dal presidente nazionale degli Alpini, Sebastiano Favero. Si è partiti con gli onori allo stendardo a cui hanno partecipato anche il vicesindaco Lanfranco De Franco, che ha rinnovato l’invito per un prossimo raduno futuro, l’assessore regionale Alessio Mammi e il prefetto Maria Rita Cocciufa. Ad aprire la cerimonia il presidente provinciale Albert Ferrari, che ha ricordato i tre carabinieri tragicamente scomparsi a Castel D'Azzano.

Il corteo guidato dalla Fanfara alpina Magenta, seguita dalle autorità e dai rispettivi gonfaloni ha poi preso il via, attraversando le strade di Reggio, da viale IV Novembre, via Emilia San Pietro, via Emilia Santo Stefano, viale Mazzini e corso Cairoli fino a piazza della Vittoria, dove si è tenuta la cerimonia dell’ammainabandiera.

Lungo il percorso gli Alpini sono stati accompagnati da tantissime persone che hanno riempito le strade per far sentire il loro sostegno. Lungo le vie non sono mancati cori, applausi e le bandiere tricolore sventolate anche dalle finestre delle case, che hanno dato ancora più energia a un momento di grande festa.