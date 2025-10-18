Alpini a Reggio Emilia, in città presto un secondo raduno nazionale?

Reggio Emilia, 18 ottobre 2025 – Un secondo raduno nazionale del corpo degli Alpini in vista a Reggio Emilia? La proposta, neppure buttata lì tanto per scherzare ma detta in modo serio, è uscita dalla bocca del vice-sindaco Lanfranco De Franco che ha fatto gli onori di casa in Sala del Tricolore ricevendo stamattina la delegazione degli Alpini che di lì a poco avrebbe poi svolto la seduta del consiglio direttivo nazionale. La memoria, giocoforza, torna al maggio del 1997 quando un fiume di penne nere invase pacificamente invase la nostra città lasciando un ricordo indelebile e tanti sorrisi nel popolo reggiano.

E se la proposta venisse accettata la nostra città tornerebbe a immergersi in quelle emozioni di pace, serenità e sano divertimento oltre che di appartenenza e senso del bene comune che solo gli Alpini sanno incarnare. "Siamo nel territorio di Vasco Agosti, di Lino Ferretti e del generale Reverberi, quindi nel nostro piccolo abbiamo un’importante tradizione che ci lega al corpo degli Alpini. Siamo lieti di ospitare il raduno del secondo raggruppamento degli Alpini di Emilia-Romagna e Lombardia ma speriamo vivamente che in futuro la nostra città possa tornare ad ospitare il raduno nazionale. Vedremo…”.

Gli onori di casa però sono stati ben più ampi con il presidente della sezione reggiana Albert Ferrari che ha accolto il generale Michele Risi, comandante delle truppe alpine e il Presidente dell'associazione Nazionale Alpini Sebastiano Favaro che ha contraccambiato l'accoglienza reggiana con parole davvero significative. "Siamo orgogliosi di svolgere qui il nostro consiglio nazionale. Una cosa che ci sta molto a cuore e che continueremo a chiedere è che i giovani di oggi abbiano la possibilità di capire il senso di aiuto verso gli altri. È per questo che faremo campi scuola per una eventuale integrazione alla protezione civile e come preparazione al volontariato per le prossime olimpiadi invernali per ragazzi dai sedici ai venticinque anni che, a fine corso, potranno indossare il cappello da Alpini”.

Come segno di questa calorosa accoglienza il vicesindaco ha regalato all'ingegner Favaro due libri su Reggio Emilia, il primo sulla Basilica di San Prospero mentre il secondo racconta le tradizioni e gli peculiarità reggiane. In cambio, De Franco e il comune di Reggio sono stati omaggiati con un statua forgiata a mano dagli Alpini. La giornata é poi proseguita con la seduta del Consiglio direttivo nazionale in municipio e la presenza di tante penne nere in centro storico.