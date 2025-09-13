Paura per un’alpinista di 25 anni sul Monte Penna, recupero spettacolare in elicottero / Video

Reggio Emilia, 13 settembre 2025 – Brutta avventura per due alpinisti, un uomo e una donna di 25 anni, residenti in provincia di Modena. Nella mattinata di oggi sono arrivati a Case Civago, comune di Villa Minozzo, per scalare la ferrata del Monte Penna. Lasciata la loro autovettura hanno imboccato il sentiero Cai 605 che porta all’attacco della via attrezzata. Dotati di tutta l’attrezzatura necessaria hanno iniziato a salire.

“Si tratta di una ferrata che si divide in due parti – spiega il Soccorso Alpino –. La seconda parte, quella più impegnativa, si presenta subito verticale con una parete strapiombante che ti porta ad una piccola cengia, dove riprende ancora a salire con forza”. Nel punto più difficile “la ragazza è caduta sulla cengetta sottostante procurandosi un doloroso trauma alla gamba che non le ha più consentito di proseguire”.

Ragazza di 25 anni cade durante sulla ferrata del Monte Penna, soccorsa in elicottero

Erano da poco passate le 13 quando l’altro escursionista che era con lei ha chiamato il 112 per chiedere aiuto. La Centrale Operativa Emilia Ovest ha invia l’ambulanza di Villa Mozzo, la squadra in pronta partenza del Soccorso Alpino e Speleologico Stazione Monte Cusna, l’elicottero 118 di Pavullo dotato di verricello e i vigili del fuoco.

Un’operazione aerea “particolarmente complessa e delicata – riferisce il Saer –. La donna anche se assicurata sul cavo d’acciaio era su una piccola cengia a ridosso di uno strapiombo e l’elicottero è stato costretto a lavorare molto vicino alla parete”. Dopo una prima valutazione, l’intervento è andato a buon fine e la 25enne è stata affidata alle cure del personale dell’ambulanza.

“Su questa ferrata non è la prima volta che si verificano incidenti” precisa infine il Soccorso Alpino, che raccomanda “di non sottovalutare le vie ferrate che si trovano sulle nostre montagne, anche se sono a quote medio alte sono comunque vie attrezzate non banali”.

Prima di affrontare la scalata “è bene documentarsi sulle difficoltà tecniche, la lunghezza della via e sul dislivello – conclude il Saer –. Ci sono tantissime guide, bisogna sapere se si è veramente preparati dal punto di vista atletico. Inoltre, cosa importantissima, indossare sempre l’imbraco, il kit ferrata, casco e scarpe idonee”.