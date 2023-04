Alpinista morto, aperta l’inchiesta

La magistratura ha aperto un’inchiesta sull’incidente alpinistico accaduto domenica sul monte Scalocchi e costato la vita all’alpinista Renato Lucetti, 59 anni, originario di Carrara ma residente a Massa.

L’uomo, sposato con Francesca e padre di Lorenzo e Chiara, era impiegato in un supermercato nel Massese. Coltivava da anni la passione per l’alpinismo, ed era molto esperto. Domenica, quando ormai i passaggi più tecnici era stati superati, è accaduto l’imponderabile: la caduta sulle rocce, il trasferimento in elicottero all’ospedale di Parma, il decesso dopo una breve lotta.

Renato, con altri amici alpinisti massesi, domenica aveva deciso di trascorrere una felice giornata scalando le vette del Gendarme sul crinale dell’Appennino tosco-emiliano, dopo aver lasciato l’auto nella zona dell’albergo Belvedere, poco oltre il Passo del Cerreto; dopo due ore di strada a piedi aveva raggiunto la vetta del monte Gendarme; nella discesa, purtroppo, il triste epilogo della tragedia.

Renato Lucetti era l’ultimo della cordata sul monte Scalocchi, situato tra La Nuda e il Gendarme. Gli alpinisti, in base a quanto è trapelato, si erano liberati delle corde: il tratto più impegnativo era finito.

A quel punto, per una disgraziata fatalità, l’alpinista è è scivolato e precipitato per una cinquantina di metri nel pendio roccioso. A nulla è servito l’immediato arrivo dell’elisoccorso di Pavullo con l’equipe medica a bordo e il trasferimento immediato con volo assistito all’ospedale di Parma: Lucetti è deceduto.

La salma per ora è sottoposta a sequestro. Si parla comunque di un incidente di montagna che accade soprattutto nell’alpinismo di roccia.

"Il Gendarme è l’unico monte in cui si può fare alpinismo in roccia come nelle Alpi – afferma il responsabile del Saer Monte Cusna, Luca Pezzi – e questi incidenti, purtroppo, avvengono. Non esiste una causa, siamo nel campo dell’alpinismo e il rischio è connesso all’attività alpinistica. Sono incidenti più frequenti nelle Alpi, ma posso accadere anche in Appennino come avvenuto domenica. I quattro alpinisti di Massa, non erano degli sprovveduti, erano esperti e perfettamente attrezzati, hanno seguito il protocollo dell’alpinista in ogni fase della scalata e arrivati nel punto più sicuro, la tragedia di vedere precipitare l’amico con il quale hanno condiviso il piacere della scalata. Non c’è nulla da dire, c’è solo un gran dolore che tocca tutti, per il resto, è accaduto e basta".

Ieri un infortunio, per fortuna di lieve entità, è stato patito da un’escursionista 59enne di Cavriago. Scivolata sul sentiero della Pietra, ha riportato un trauma ad una caviglia.

Settimo Baisi