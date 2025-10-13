L’alta sartoria di ‘Mil ò’: “Cucire è ascoltare l’altro”

Reggio Emilia, 13 ottobre 2025 – Dopo un’esperienza di rilievo presso una delle maison più prestigiose al mondo, Valentino, il sarto Giuseppe Mileto ha scelto Reggio per aprire ‘Mil ò’, il suo salone di sartoria contemporanea. Non solo atelier, ma luogo di ricerca, creatività e artigianato. Lo abbiamo incontrato per farci raccontare la sua storia.

Partiamo dal suo brand. Cosa rappresenta per lei ‘Mil ò’ e quale concept si nasconde dietro questa sartoria contemporanea?

“‘Mil ò’ è un brand di moda sartoriale sostenibile che racchiude l’idea di una piccola casa di moda. Un luogo dove, oltre alle tecniche artigianali e tradizionali, c’è spazio per la ricerca, la creatività e la sperimentazione, sia tessile che artistica. Tutti passaggi che definiscono una maison di moda, ovviamente in una dimensione più piccola e intima. L’obiettivo è questo: mi piace che quando una persona viene a trovarmi ci sia un modo per conoscerci, per parlare. Creare un abito va oltre il tagliare, il cucire e il rifinirlo bene: la fase più importante è l’ascolto. Si instaura un rapporto che sfocia in una vera creazione. In atelier ho esposto una mini collezione che rappresenta la mia idea di moda. Tutti i capi possono essere indossati e toccati, proprio per dare alle persone l’opportunità di rendersi conto di ciò che si può fare. Possono essere punto di partenza per creare qualcosa di totalmente nuovo. E questo è il processo più stimolante, che unisce la mia creatività a quella del cliente. Mi piace esplorare tutti i sentieri del mondo sartoriale, mantenere fermi alcuni punti e tecniche tradizionali, che per me sono il cuore di questo progetto e che devono rimanere sempre, a prescindere che io stia costruendo un cappotto o un abito da sposa. Allo stesso tempo, le mischio con le opportunità che la tecnologia offre oggi”.

Lei ha scelto di aprire a Reggio Emilia dopo aver lavorato in una maison romana. Qual è il suo legame con la città e perché ha deciso di fare di questo luogo la base della sua attività?

“Frequento Reggio da tantissimi anni perché il mio compagno è di qui. Abbiamo vissuto una relazione a distanza, poi, quando il nostro rapporto si è evoluto, mi sono trasferito a Reggio. La sartoria è una parte importante della vita di questa città, e io ho voluto aprire proprio qui, per riprendere il filo della mia storia”.

Ci racconti il suo percorso. Quando ha capito che la moda sarebbe stata la sua strada?

“Fin da bambino, essendo nato e cresciuto nella sartoria di mia madre. Mi affascinava vedere la trasformazione dei tessuti e il movimento delle mani. Mi incuriosiva anche il tempo che mia madre passava con il ferro da stiro, perché per me, ai tempi, non era uno strumento di lavoro, ma casalingo. Crescendo, ho capito che l’esperienza di bottega, pur essendo fondamentale, doveva essere affiancata a una preparazione professionale. Mi sono trasferito a Roma, per studiare all’Accademia di Moda e Costume, specializzata nell’alta moda sartoriale”.

I suoi primi lavori sono nel teatro. Che esperienza è stata?

“È stata una palestra creativa, perché le esigenze del teatro sono completamente diverse da quelle della moda. Ogni attore e ogni soprano ha esigenze specifiche e il costume deve aiutarli non solo ad apparire in scena, ma a sentirsi a proprio agio nella recitazione. Un lavoro molto stimolante. Spesso i budget erano limitati, e questo mi costringeva a sviluppare ulteriormente la creatività per far sì che qualcosa di straordinario nascesse da poche risorse. Oggi dico ’per fortuna che ho fatto quell’esperienza a teatro’, perché mi ha formato tantissimo”.

Poi è arrivato Valentino. Cosa le ha lasciato questa esperienza nell’alta moda?

“Sono entrato giovane e porto tutt’oggi quest’azienda nel cuore, perché è un brand mondiale che mette al centro la sartorialità e l’alto artigianato. Ho ricoperto il ruolo di vice responsabile dell’atelier di alta moda, e in quel contesto ho avuto modo di sperimentare tantissimo, capendo che un lavoro tecnico può diventare creativo, che la tecnica stessa è creatività. In quel momento ho trovato il mio centro e ho capito la figura professionale che volevo essere”.

Ci descriva la sua giornata in atelier.

“Quando non ho clienti, mi dedico alle fasi del lavoro, dalla costruzione di un manichino, con la tecnica del Moulage, alla ricerca e alla sperimentazione di particolari accostamenti tessili. Ma passo anche tante ore a cucire. E’ il mio momento di stacco. Alcune lavorazioni, proprio per la loro delicatezza e per il fatto che richiedono lentezza e attenzione, mi rilassano. È come se mi riossigenassi dopo aver progettato e sviluppato”.