Alta tensione, poi il calo. A Sorbolo riaperto il ponte

Uno sguardo all’acqua in transito sotto il ponte e uno allo schermo, all’aggiornamento degli idrometri, sperando in una rapida discesa dei livelli a monte per evitare rischi a valle. Al ponte di Sorbolo, tra Brescello e la provincia di Parma, si è trascorsa una notte di tensione. Quando tutto sembrava risolto, ecco tornare a piovere in quota. E la preoccupaziopne si è alzata, come le quote del torrente. Alle 3,30 della notte sull’Enza il passaggio del colmo di piena, a 11,19 metri a Sorbolo. Poche ore prima lo stesso ponte era stato chiuso al traffico, come sempre a quota 11 metri. Poi il calo: verso le 6,30 era a 11,10 metri. E alle 7,30 il passaggio stradale e ferroviario è stato riaperto, non appena il livello è tornato sotto la quota rossa. Nel tardo pomeriggio di ieri era poco sotto i 10 metri.

La riapertura del ponte ha limitato il disagio al traffico nell’ora di punta. Per l’innalzamento dell’Enza e del fiume Po, il Comune di Brescello ha disposto la chiusura di viale Soliani verso il lido Enza, della pista ciclopedonale verso Boretto, dei parchi fluviali di Foce Enza e Enza Morta. Nessun problema dal Crostolo, rimasto a quote limitate.

In crescita il fiume Po, alimentato dagli affluenti. Ieri mattina ha raggiunto i quattro metri a Boretto, avvicinandosi alla quota gialla (4,50 metri) nel pomeriggio. Ma al momento è destinato a restare nel suo letto o, al massimo, provocare allagamenti in aree golenali interne, senza pericoli per gli argini maestri.

Antonio Lecci