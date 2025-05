Alternanza Civica attacca l’amministrazione: "Quell’avanzo di bilancio non è un successo. Sono soldi prelevati alle famiglie e alle imprese"

Un avanzo di amministrazione di mezzo milione non è un buon risultato, ma lo specchio dell’incapacità di programmare e far bene i conti. È il giudizio drastico che i consiglieri di Alternativa Civica danno rispetto al Bilancio consuntivo 2024, approvato in consiglio comunale nei giorni scorsi. "Il sindaco Marcello Moretti - scrivono dalla minoranza, parlando di ’magie’ - esalta un avanzo libero di oltre 500mila euro come un gran risultato positivo. Non è così: sono soldi prelevati alle famiglie e alle imprese con le imposte e le tasse che il Comune non è stato capace di spendere per i servizi ai propri cittadini! Salvo poi piangere miseria perché ‘il Comune non ha i soldi’ e prendersela con il Governo di turno".

Non solo: "Il sindaco sgrana una serie infinita di interventi futuri che cambieranno volto a Sant’Ilario, a suo dire contenuti nel consuntivo. Peccato che il consuntivo, per sua natura, non possa contenere nessuna indicazione… ma sposta in avanti interventi originariamente previsti l’anno scorso e non realizzati".

Infine, sulla realizzazione della rotatoria di via Razza "il sindaco raggiunge il massimo del capovolgimento della verità: fa passare 280mila euro un credito della Provincia nei confronti del Comune come il suo opposto, cioè un debito della Provincia".

f. c.