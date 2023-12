Alternativa e M5S bocciano il sindaco dem

Si scaldano i motori in vista delle elezioni amministrative del giugno 2024. Alternativa Civica sarà nuovamente nella competizione col proprio simbolo "per rappresentare il soggetto aperto e inclusivo, per aprire una fase nuova nel nostro Comune".

I gossip nell’area Pd parlano di una resistenza di Carlo Perucchetti ad un secondo mandato; nomi papabili alternativi potrebbero essere l’assessore alla Sicurezza e ambiente Fabrizio Ferri ma anche l’ex sindaco Marcello Moretti. Se per il Pd le consultazioni per ora sono "a porte chiuse", persone di diverso orientamento si sono ritrovate nell’esperienza di Alternativa Civica per S.Ilario e Calerno e hanno sottoscritto un manifesto: da esponenti del M5s a Paolo Croci di Azione. Inoltre al Centro Mavarta, la scorsa settimana, si è svolto un incontro tra i sostenitori della lista per confermare la sua presenza alle prossime elezioni. L’incontro ha avuto la presenza di un notevole pubblico che ha manifestato la volontà di continuare, ampliandolo, il percorso.

Al tavolo, accanto a Alberto Iotti e Silvia Ferrari (rispettivamente capogruppo consiliare e consigliera di Alternativa) sedeva il capogruppo pentastellato Stefano Zambonini. "Occorre una svolta. Il Comune vive da tempo una situazione di declino. E’ evidente a tutti una gestione stanca, senza spinta, tipica di chi esercita da troppo tempo il potere senza la capacità di rigenerarsi. Le elezioni 2024 rappresentano un’opportunità unica per il cambiamento, abbiamo il dovere di non perdere questa storica opportunità", è la premessa del documento di Alternativa, che prosegue: "Non manca solo una grande progettualità, manca anche la cura degli aspetti più elementari della vita di Sant’Ilario e di Calerno. Ma non dobbiamo rassegnarci o adeguarci passivamente. E’ possibile costruire le condizioni per cambiare la direzione del Comune, dando vita a quell’alternanza che rappresenta una medicina salutare per il governo delle istituzioni democratiche".

Alle Comunali 2019 Peruchetti con Sant’Ilario Futura raccolse il 40,2% dei voti; Iotti con Alternativa il 33,61%; Carlo Micucci (M5s) l’11,26% e Gioele Malvica (centrodestra) il 14,93%. Non è dunque un’ipotesi peregrina quella della vittoria di una grande coalizione trasversale civica. Alternativa intende continuare a "rappresentare un riferimento essenziale, perché ha saputo coniugare un’opposizione rigorosa con la capacità di avanzare proposte innovative e concrete. Valga per tutte la battaglia condotta per la sicurezza sismica delle scuole e degli edifici pubblici".

Viene poi rivolto un appello a cittadini, organizzazioni sociali e forze politiche: "Per avere un’occasione di cambiamento reale e profondo è necessario fare confluire in un unico progetto una molteplicità di idee e di energie. Bisogna avere il coraggio e la responsabilità di mettere in secondo piano le opinioni politiche generali e di mettersi insieme per migliorare il nostro Comune su un programma concreto. Nell’esperienza di Alternativa Civica sono confluite culture e opinioni politiche profondamente diverse, ma tutte le energie sono state indirizzate unitariamente al bene di Sant’Ilario e di Calerno".