Alternativa resta alla finestra

La lista Alternativa Bagnolo non si presenterà in modo diretto alle elezioni comunali di giugno in paese. Lo conferma il capogruppo Marco Signori, consigliere uscente, eletto nel 2019 nelle file del M5S per poi uscire dal Movimento e aderire a Alternativa: "In vista delle elezioni era stato messo in cantiere, insieme ad altri, il progetto di una lista civica locale per promuovere vari temi, in primis quello della sicurezza sempre più sentito sul territorio, rispetto al quale nemmeno l’attuale amministrazione ha fornito soddisfacenti risposte. Per non parlare della precedente, peggiore anche da questo punto di vista. Fatti due conti con gli amici coi quali il progetto era stato concepito, si è valutato che una nostra lista avrebbe potuto incidere sugli equilibri elettorali con esiti indesiderabili, rischiando involontariamente di favorire coloro che fino al 2019 avevano dato pessima prova nell’amministrazione del Comune. Si è valutato di non presentare la progettata lista civica e di attuare invece alle prossime elezioni amministrative di giugno una desistenza operosa. Alternativa non sarà presente con una lista. Non per questo cesserà la propria attività politica".