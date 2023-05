Alternativa: "Scelta infelice" Il sindaco: "La migliore possibile"

Nuova bagarre per il trasloco dell’edicola di piazza IV Novembre nell’ambito dei lavori di rifacimento della piazza, costato 10mila euro di fondi dal Pnrr. "Scelta infelice sotto tutti gli aspetti", commenta Alternativa Civica. "La scelta migliore possibile, decisione condivisa", ribatte il sindaco Perucchetti. La nuova collocazione è nel parcheggio di piazza della Repubblica.

"Il risultato è un obbrobrio. Non c’entra la politica, ma il buon senso e un minimo di livello estetico e funzionale", commentano Alberto Iotti, Marco Orlandini e Silvia Ferrari: "Dal punto di vista funzionale toglie parcheggi, è direttamente sulla corsia di marcia. È un intralcio per la circolazione, è inevitabile che molti clienti arrestino l’auto temporaneamente sulla corsia. Si poteva lasciare l’edicola nella sua collocazione, prevedendone in un secondo tempo lo spostamento in un negozio della piazza… ".

Perucchetti replica che si è trattato della migliore soluzione "dal lato urbanistico, logistico ed economico. Fare polemica ora, proponendo alternative già verificate negli anni ascoltando tutte le voci, e ritenute irrealizzabili dalle parti in gioco, è pretestuoso". E sottolinea: "L’obiettivo era valorizzare la piazza, dando più visibilità al monumento. Il che comportava lo spostamento dell’edicola… L’attuale posizione è stata concordata coi titolari in accordo con esercenti e attività della piazza".

Francesca Chilloni