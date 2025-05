Altolà al Biometano, la minoranza: "Grande notizia per Gualtieri"

"Gualtieri può gioire per un’ottima notizia. Stanno ripagando la costanza, l’attenzione e l’impegno continuo di chi persevera anche davanti a dei "non si può fare" o "è di altra competenza", ricordando ogni giorno e in ogni sede che gli interessi da tutelare sono quelli dei cittadini". E’ il commento del gruppo consiliare ’GualtieRinnova’ dopo l’annuncio di un "preavviso di diniego" giunto al termine della seduta di lunedì dalla Conferenza dei servizi nei confronti del progetto che prevede un nuovo impianto di biometano nelle campagne di Santa Vittoria di Gualtieri.

Ora sono previsti venti giorni di tempo per presentare integrazioni al progetto da parte della società che propone il progetto. "Speriamo – aggiunge il consigliere di opposizione Cristina Reda – che si possa gioire definitivamente a breve. Grazie a per i preziosi consigli. E’ un passo avanti importante, raggiunto anche con il continuo confronto con l’amministrazione comunale. Confronto che ha consentito di individuare tutte le criticità che sarebbero sorte a danno di Gualtieri, del suo territorio e dei suoi cittadini".