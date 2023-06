Altolà Croce Rossa I servizi notturni di Reggiolo e Bagnolo salvati dal taglio

di Antonio Lecci

C’è voluto un incontro tecnico, finalmente con i responsabili delle associazioni direttamente interessate, per capire "la chiara l’importanza dei due presidi e del prezioso servizio delle Croci rosse di Bagnolo e Reggiolo, così come la nostra volontà di tutelarli".

Dunque, almeno per tutto il 2023, i servizi dei comitati Cri dei due paesi della Bassa resteranno attivi 24 ore su 24. Come è sempre avvenuto negli ultimi anni.

Viene per ora accantonata l’ipotesi, annunciata a sorpresa (almeno per i responsabili dei due comitati Cri) nei giorni scorsi, di togliere l’accreditamento dell’Azienda Usl per i servizi serali e notturni, dalle 20 alle 8 del giorno dopo. Se fosse passata quella linea – che, numeri alla mano, avrebbe fatto risparmiare alla Sanità pubblica poche decine di migliaia di euro l’anno, praticamente una goccia nel mare rispetto al disavanzo regionale – in caso di emergenze o chiamate al 118, nella zona di Bagnolo, ma anche Reggiolo, Villarotta, Casoni, San Girolamo… sarebbero dovute arrivare ambulanza da sedi più distanti (impiegando maggior tempo), "scoprendo" a loro volta i loro territori di diretta competenza.

Ieri mattina nella sede della Provincia, a Reggio, si è svolto un incontro per chiarire la situazione e "sollecitato" pure una mobilitazione massiccia di cittadini e associazioni, che era stata annunciata in particolare a Reggiolo e Bagnolo.

"Nei due paesi in questione – le parole di Giorgio Zanni, presidente della Provincia, a fine incontro – la Croce rossa proseguirà il servizio 24 ore al giorno". E aggiunge: "Una conferma estremamente importante, costruita tutti insieme: sindaci e amministratori locali, Croci, Azienda Usl, volontari e cittadini…".

Soddisfatti i presidenti dei due comitati Cri, Christopher Bonifazi (Reggiolo) e Stefano Maramotti (Bagnolo), i quali nei giorni scorsi si erano trovati di fronte un progetto che avrebbe messo a rischio la sopravvivenza delle due sedi, senza alcun confronto preventivo: "Siamo soddisfatti di questo positivo confronto e di aver trovato insieme la quadra che ci permetterà di proseguire il nostro servizio h24, tutelando i cittadini delle nostre comunità e continuando a contribuire in maniera sempre più coordinata e attiva al miglioramento del nostro sistema socio-sanitario anche nei prossimi mesi".

Presente all’incontro di ieri pure il direttore generale dell’Azienda Usl, Cristina Marchesi: "Questo incontro è stato sicuramente positivo e ci ha permesso di avviare un metodo di confronto e rinnovato dialogo che proseguirà, nei prossimi mesi, con l’obiettivo comune di tutelare il capitale sociale da una parte, e salvaguardare la sostenibilità del sistema dall’altra, mantenendo gli attuali standard di qualità dei servizi resi nella emergenza urgenza".

All’incontro hanno partecipato anche il sindaco di Reggiolo, Roberto Angeli, il vice sindaco di Bagnolo, Luisa Ghiselli, oltre a Paolo Marconi (Reggio soccorso) e a Silvia Filippi (dirigente amministrativo Ausl).