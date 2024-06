Altre telecamere vigilano sull’area sportiva

Nuovo sistema di videosorveglianza a Rubiera al campo in erba sintetica di via Moro, campo che ora è disponibile per l’utilizzo anche da parte di privati. Nei giorni scorsi la ditta incaricata ha terminato l’installazione di un sistema di videosorveglianza ad alta risoluzione che va a integrare e potenziare il sistema già esistente nell’area sportiva di via Aldo Moro.

In particolare, oltre all’area del palasport, gli occhi elettronici vanno a ‘coprire’ il nuovo campo in erba sintetica e i campi liberi per il calcio e il basket.

"Sono zone frequentate – dice il sindaco Emanuele Cavallaro – soprattutto dai nostri ragazzi su cui crediamo sia importante garantire la massima sicurezza possibile. Si tratta di un impianto di cui avevamo predisposto l’installazione già durante i cantieri di realizzazione del nuovo campo in erba sintetica che ora, con un investimento da circa 7mila euro, entra in funzione. Un pezzo di sicurezza in più per il nostro paese". Le telecamere sono collegate in tempo reale con la centrale operativa della polizia locale e con i carabinieri. Un’operazione certamente importante per garantire dunque una maggiore sicurezza nell’area.

"Tutto viene naturalmente registrato e può essere visualizzato, per quindici giorni, in caso di indagini di qualsiasi tipo da parte della polizia giudiziaria", sottolinea sempre il primo cittadino Cavallaro. Sono telecamere ad alta risoluzione, efficaci pure di notte. La partenza dell’impianto di videosorveglianza segna anche l’inizio della fruibilità ‘pubblica’ dell’impianto rubierese: "Ora, complice la fine degli allenamenti regolari, il campo in erba sintetica è a disposizione di tutti coloro che vogliono organizzare partite oppure tornei di calcio e calcetto", evidenzia il sindaco. Per prenotarlo e chiedere informazioni è possibile mandare, con qualche giorno di preavviso, una mail all’indirizzo di posta elettronica sport@comune.rubiera.re.it.

"Stiamo lavorando – annuncia il sindaco Emanuele Cavallaro – per la predisposizione di un’applicazione per le prenotazioni. Vorremmo che l’impianto potesse essere usato il più possibile. Ricordiamo invece che il campetto laterale in erba naturale è gratuito e sempre aperto al gioco per chiunque".

Matteo Barca