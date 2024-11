Altri esami per Rozzio. Si teme un lungo stop

Il popolo granata è tutto con il fiato sospeso. Oggi infatti si saprà con precisione quale sarà l’entità dell’infortunio di capitan Rozzio, uscito a metà del secondo tempo nella sfida con il Catanzaro per un problema alla caviglia sinistra piuttosto serio. I primi esami radiografici hanno escluso fratture e quindi il rischio di uno stop di 3-4 mesi, ma sono ancora in corso gli ultimi accertamenti per quel che riguarda eventuali danni capsulo-legamentosi che potrebbero comunque obbligarlo ad uno stop di diverse settimane. Vedremo quindi quale sarà il responso finale, ma di sicuro la sosta arriva nel momento più propizio sia per il veterano granata che per altri giocatori – come Sampirisi, Cigarini, Vido e Okwonkwo – che non erano a disposizione di Viali nell’ultima gara e che potranno guadagnare un po’ di tempo sulla tabella di marcia. La speranza è che Rozzio possa cavarsela senza dover ricorrere ad interventi chirurgici, ma ‘solamente’ con un periodo di riposo e terapie. All’orizzonte c’è un ciclo di partite (Cesena, Sassuolo, Cremonese e Modena) importantissime per la classifica.

Nel frattempo sale a sette il numero degli allenatori già esonerati in Serie B: la Salernitana ha infatti salutato Martusciello e ingaggiato Colantuono mentre la Cremonese ha richiamato Stroppa (sollevato dall’incarico il 9 ottobre) e dato il benservito a Corini dopo appena cinque partite (due vittorie, un pareggio e due sconfitte). A Modena invece Mandelli è stato confermato fino al termine della stagione. Francesco Pioppi