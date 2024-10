Altri ordigni bellici nei campi di un’azienda. Trasferiti a Castellarano per farli esplodere Nuovi ordigni bellici inesplosi della Seconda Guerra Mondiale scoperti in un'azienda agricola a Quattro Castella. Operazione di recupero eseguita dagli artificieri dell'esercito per la messa in sicurezza e brillamento del materiale.