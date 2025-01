Altro appuntamento sull’asse X Factor-Petali: c’è Salvetti

Altro appuntamento sull’asse X Factor 2024-Petali: il centro commerciale oggi sarà animato dalla voce di Lorenzo Salvetti, finalista dell’ultima edizione del talent musicale. Il 17enne, che ha fatto un grande percorso fino all’ultimo atto col coach Achille Lauro, sarà oggi alle 17 ai Petali per lo showcase (un’esibizione) e per il firmacopie. Ecco cosa fare per partecipare: bisogna iscriversi al "web club" dei Petali, e si potrà fare sul posto con l’aiuto di un’hostess; bisognerà, inoltre, avere la compilation "X Factor Mixtape", acquistabile presso un punto dedicato presso l’evento. Con "Mille concerti", canzone d’amore (marchio di fabbrica del talento veronese), sta spopolando su piattaforme dedicate alla musica come "Spotify"; il ragazzo è apprezzato da chi ha seguito il talent, e sta iniziando a farsi conoscere con un tour di firmacopie. Non è il primo appuntamento canoro dell’anno per il centro commerciale reggiano: nello scorso weekend i Petali, infatti, accolsero proprio la vincitrice di X Factor 2024 Mimì Caruso: per chi era presente quel giorno, ora è possibile reperire le foto dell’evento. Le modalità: bisogna inquadrare il Qr-code consegnato all’evento e poi inserire il codice univoco e accedere all’area privata.

Curiosità: in queste ore è uscito il nuovo disco di "Gazzelle", che si chiama "Indi". Lorenzo Salvetti nelle prime puntate di X Factor portò "Destri" proprio di Gazzelle: la sua interpretazione su Youtube ha oltre un milione di visualizzazioni.

g.m.