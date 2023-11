Altro che Reggio-approach: "Questa città ci ha deluso"

La mancata apertura del bando "piccolissimi", ha rappresentato un fulmine a ciel sereno per diverse famiglie reggiane, che contavano su questa opportunità per ridurre l’aggravio economico e gestionale derivato dal lieto evento.

"Mi sento profondamente delusa e sono molto arrabbiata – tuona Giulia Tossi, giovane mamma interessata dal contenuto della circolare comunale – non ci aspettavamo di dover fare i conti con questa situazione né di doverlo venire a sapere dal sito e solo perché un’amica ci ha messo sull’avviso dopo aver partecipato alla riunione nel nido di sua figlia. A questo punto l’accesso ai nidi è solo una questione di fortuna, di avere avuto un figlio da gennaio a maggio. Non è così che dovrebbe andare, tanto più che, mi sono già informata, non c’è posto per i lattanti né nelle strutture convenzionate né, al momento, in quelle private. Francamente, in quella che viene pomposamente definita, città delle persone, non ci aspettavamo di non essere considerate tali". La signora Tossi propone anche un’alternativa: "Perché non creare un’unica sezione lattanti per le famiglie come la nostra? Magari individuando uno spazio adatto anche in altre strutture comunali. Oppure introdurre un bonus baby-sitter, anche se non è la stessa cosa di un asilo dove opera personale competente nelle pratiche di svezzamento".

"Molto sorpresa" si dichiara un’altra mamma, Chiara Donelli, affermando: "Siamo andate sul sito dell’Istituzione a seguito del passaparola tra genitori, e sul momento non ci volevamo credere. Questa voce infatti girava già un mesetto fa, ma quando abbiamo chiamato l’ufficio iscrizioni per cercare di capire meglio ci avevano tranquillizzato smentendo questa voce e confermando che il bando sarebbe uscito. E invece… "

La signora Donelli mal cela la sua delusione quando aggiunge: "Io, da ricercatrice precaria, non posso prendere il congedo, e lavoro fuori regione. A questo punto lo farà mio marito, ma al 30% dello stipendio, e col costo della vita che aumenta ogni giorno e il fatto che dovremo anche rivolgerci a una baby-sitter probabilmente, capite che non è semplice. Contavamo sul Reggio-approach, sul suo valore formativo, ma questa sembra più una Reggio che esclude".

Reazioni negative arrivano anche dalla politica. Alessandro Fontanesi, attivista del Partito Comunista di Reggio si domanda se sia "questo il cosiddetto "Reggioapproach". La fantomatica pioggia di milioni del Pnrr ecco a cosa è servita, a fare carta straccia dei diritti dei bambini, Loris Malaguzzi, partigiano, comunista, creatore del sistema dell’educazione reggiana, si sta rivoltando nella tomba. E’ veramente una cosa indecente".

r. c.