Altro furto in una stazione di servizio: nel mirino distributore all’Orologia

Ennesimo furto notturno ai danni di una stazione di servizio. A essere colpito ieri il distributore di carburante Eni di via Togliatti, all’Orologia di Montecavolo, accanto allo store Sorelle Ramonda. I malviventi si sono concentrati sulla cassa dal distributore, senza tentare di entrare nell’adiacente bar ristorante con rivendita di tabacchi. L’allarme, collegato a un istituto di vigilanza, è scattato poco prima delle 4 di stanotte. I vigilanti hanno allertato il 112, che ha inviato lì i carabinieri della stazione di Quattro Castella. Quando i militari sono arrivati, i ladri si erano già dileguati. Avevano agito in modo molto rapido: prima hanno forzato la saracinesca che protegge le vetrine, quindi scassinato la chiusura della porta d’ingresso degli uffici. Una volta dentro, si sono concentrati sui contanti del fondo-cassa: avrebbero portato via alcune centinaia di euro, in corso di esatta quantificazione. Sulla vicenda i carabinieri hanno avviato le indagini contro ignoti per furto aggravato; l’area di servizio è dotata di telecamere, che potranno essere utili per risalire agli autori del colpo. La notte del 23 ottobre erano stati derubati il distributore della Pianella a Cavriago e quello di strada Barco a Montecchio. A fine marzo era stata colpito per la nona volta in pochi anni il Bar tabacchi della stazione di servizio Ego, in via Circonvallazione ( ontecavolo). La situazione castellese è ancora più preoccupante se si aggiungono i furti nelle abitazioni e le spaccate ai danni di negozi: solo tra fine giugno e fine luglio colpiti la pizzeria da asporto Portichetto a Quattro Castella, due volte in pochi giorni lo stesso bar di Montecavolo e un bar in centro a Roncolo.

f. chilloni