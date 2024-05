Altro incendio vicino a scuola. Va a fuoco un autobus di Seta. L’autista salva i passeggeri

Quando alle centrali operative di vigili del fuoco e 118 sono arrivate le prime segnalazioni dell’incendio di un autobus autosnodato, con notevole produzione di fumo visibile a lunga distanza, si è subito ipotizzato uno scenario di intervento e soccorso simile a quello di una settimana fa a Guastalla, nella zona scolastica, dovuto a una nube di cloro che ha provocato disagi evidenti, con oltre cento persone visitate e portate negli ospedali disponibili. Ma per fortuna, l’incendio che ieri mattina verso le 8 ha distrutto un autobus tipo Solaris a gasolio, non ha reso necessaria una mobilitazione straordinaria, come invece era avvenuto a Guastalla.

Immediato è stato l’intervento dei vigili del fuoco, arrivati in forze da Reggio e da Carpi, con tre squadre, per domare le fiamme che avevano completamente avvolto il veicolo di Seta. Del rogo ci si è accorti poco dopo che l’autobus della linea extraurbana 43, partito da Fabbrico e appena arrivato a Correggio, si è fermato al terminal di piazzale 2 Agosto, vicino alle scuole, al palasport e anche all’ospedale correggese. Per fortuna, il mezzo pubblico era giunto a destinazione e i passeggeri, soprattutto studenti, erano praticamente sul piazzale, all’esterno del bus.

Secondo quanto raccontato da testimoni diretti, l’incendio si è diffuso in un baleno: "In pochi istanti abbiamo visto il fumo, poi le fiamme. Si è verificato tutto in un lasso di tempo molto breve. Ma tutti erano già fuori dall’autobus", ha dichiarato Davide Casarini, 18 anni, della quarta Informatica all’istituto Einaudi. Un altro studente ha raccontato di aver notato delle scintille, poi le fiamme. E poco prima si era sentito odore di carburante. Non si esclude dunque una perdita di liquidi alla base del rogo.

Sono arrivati anche carabinieri e polizia locale per fare allontanare studenti e cittadini dalla zona dell’incendio. E’ rimasta danneggiata un’auto che era in sosta nei paraggi. Mentre da piazzale 2 Agosto si sollevava una grossa nube di fumo denso e scuro, visibile a chilometri di distanza. Fumo che ha invaso alcuni edifici vicino al piazzale, interessando anche le scuole.

"Per quanto riguarda l’istituto Einaudi – dicono dal municipio dopo una prima verifica – è proseguito il regolare svolgimento delle lezioni già iniziate in orario, mentre il liceo Corso e il Convitto Corso, nelle loro sedi succursali, hanno messo gli studenti in sicurezza per poi riprendere le lezioni dalle 9". Non appena si è diffuso il fumo nell’ambiente circostante, nelle scuole sono state distribuire mascherina per proteggere le vie aree di studenti e personale degli istituti. In tarda mattinata il bus è stato recuperato e trasportato al deposito di Seta, a Reggio.