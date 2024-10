Altro raid vandalico. Rotti finestrini delle auto. I residenti: "Ora basta"

Ennesimo raid dei vandali, spaccati i finestrini delle auto. Questa volta a finire nel mirino è stata via Cesana, traversa di via Eritrea e parallela di via Ceva, zona stazione storica.

Sono entrati in azione nella notte: hanno distrutto i finestrini di diverse auto, con lo scopo di portarsi via quanto sono riusciti ad arraffare all’interno dell’abitacolo. I residenti sono al limite, ridotti allo stremo lanciano l’ennesimo grido di aiuto: "Adesso basta, bisogna intervenire".

La zona è già da tempo teatro di violenze, risse, accoltellamenti, furti e aggressioni, oltre che di spaccio di droga alla luce del sole, tra degrado e rifiuti abbandonati in strada. Una situazione definita insostenibile dai residenti, che più volte hanno lanciato appelli alle autorità e alle forze dell’ordine: "Aiutateci, se continua così a breve non potremo più uscire di casa. Molti stanno pensando di andarsene da qui, di trasferirsi altrove, in un posto più tranquillo per crescere i propri figli".

Chi abita in zona chiede interventi mirati e azioni concrete, oltre che rapide: "Si guardino le immagini delle telecamere di videosorveglianza che sono state installate nella zona". La speranza è che da lì si possano vedere in azione gli autori dello scempio, magari riconoscerli.

Altre zone della città sono state prese di mira dai ladri-vandali, anche di recente: la settimana scorsa nel mirino sono finite le zone del centro storico, viale Monte Grappa, via Monte San Michele, e anche Ospizio, Mirabello, la circonvallazione.

Chiara Gabrielli