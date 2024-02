Altro sbarco a Ravenna. Otto profughi a Reggio

Otto dei profughi sbarcati a Ravenna ieri mattina a Ravenna con la nave Ong ’Geo Barents’ di Medici Senza Frontiere saranno destinati a Reggio. Si tratta di una famiglia di quattro persone e quattro individui.

La nave è giunta in porto con a bordo 134 migranti di cui 87 uomini e 13 donne adulti e 34 minori, di questi 15 non accompagnati. Settantuno persone rimarranno in Emilia-Romagna (62 adulti e nove minori non accompagnati). Sessantatre persone saranno trasferite in bus nel Lazio (57 adulti e 6 minori non accompagnati). Per quanto riguarda la nostra regione, 16 andranno a Bologna, 5 a Ferrara, 7 a Forlì Cesena, 11 a Modena, 6 a Parma, 5 a Piacenza, 6 a Rimini e 7 a Ravenna. Le persone sono state tratte in salvo al largo della Libia e provengono principalmente da Siria ed Egitto. Quello di ieri è l’ottavo sbarco di migranti nello scalo portuale romagnolo, l’ultimo era stato registrato il 3 gennaio scorso con 336 persone.