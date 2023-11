Altromercato in Polveriera. Ospiti Collini e Godano

Consorzio Oscar Romero, Altromercato e Dinamico Festival presentano Polveriera Sei - Altromercato Festival: da giovedì 16 a domenica 19 novembre quattro giorni di incontri, spettacoli, degustazioni e workshop sulla felicità generata dalle nostre scelte sul fare cultura sociale. Tra gli eventi in programma: il circo contemporaneo di Dinamico Festival, le degustazioni guidate da Meridiano 361 con i prodotti di Altromercato, la performance di Max Collini e Cristiano Godano - Marlene Kuntz e il talk di Franco Arminio. Novità del Festival, alla sesta edizione, la partecipazione di Altromercato: la principale realtà di commercio equo e solidale italiana e tra le più grandi al mondo. Gli eventi, più di trenta, si svolgeranno negli spazi che quotidianamente animano La Polveriera, uno dei principali luoghi di rigenerazione urbana di Reggio Emilia.

Tutti gli appuntamenti indagheranno un tema comune: la felicità generata delle nostre scelte. Insieme ad alcune voci del panorama nazionale si rifletterà su giustizia ecologica, sostenibilità e commercio equo-solidale come motori di cambiamento. È il caso dei workshop in sala civica, che ospiterà i workshop di Altromercato e Meridiano 361 su cambiamenti climatici, economia e agricoltura alternativa. Inoltre, il tavolo di confronto sull’inserimento lavorativo in cui è impegnato L’Ovile, la proiezione del docufilm "Uno zucchero che crea dipendenza" prodotto da Altromercato. E ancora gli appuntamenti con Esperti per EsperienzaReggio Emilia città Senza Barriere e Progetto Enter.

Tra le altre novità di quest’anno c’è anche il mercato esterno nel piazzale con i banchetti di Altromercato, Meridiano 361, Altreconomia, Fondazione Altromercato, Altromercato Energia, Terra Equa, Viaggi e Miraggi, Bicibox e Banca Etica. Sabato 18 e domenica 19, infine, saranno le giornate dedicate ai laboratori di panificazione, falegnameria e cucito. "Polveriera Sei è un’importante occasione per la cooperazione sociale, un momento di ricongiungimento della nostra rete consortile e di espansione verso altre realtà che si impegnano con costanza per il benessere delle persone, soprattutto quelle che vivono situazioni difficili - ha detto Valerio Maramotti, Presidente Consorzio Oscar Romero. - Come Consorzio è un onore accogliere così tante esperienze di solidarietà e inclusione in un unico luogo". "Siamo molto felici di essere nuovamente qui e portare il nostro contributo ad un evento che non solo consolida la festa per il compleanno della Polveriera, ma si arricchisce sempre di più, regalandoci in poco tempo una varietà di incontri, visioni, storie ed esperienze – ha aggiunto Elena Burani, presidente di Dinamica. - Il Teatro nelle Foglie che monterà quest’anno è il settimo tendone di circo che atterra alla Polveriera. Ospiterà due diversi spettacoli della compagnia per 5 repliche ". Il programma completo è consultabile su lapolveriera.net

Stella Bonfrisco