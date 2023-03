Alunni a lezione di polizia "Segnalate, ma protetti"

La violenza contro le donne si può e si deve combattere insieme. È questa la lezione che ieri mattina le studentesse e gli studenti delle quinte A e B dell’Istituto Tecnico per il Turismo Motti hanno ricevuto direttamente dal questore Giuseppe Ferrari e da alcuni dirigenti della Polizia di Stato, proprio in Questura. "Sono anni che entriamo nelle scuole per parlare di quello che la Polizia fa per la comunità – ha detto il questore Ferrari – ma ci fa molto piacere che questa volta siano i ragazzi a venire qui da noi. Per questo abbiamo voluto accogliervi nell’Aula dedicata Giovanni Palatucci, un questore di Fiume che nel 1944 salvò molte vite dal campo di concentramento". Il dirigente della Squadra Mobile Guglielmo Battisti, la dirigente del Upgsp (ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico) Mariantonietta Murè e il funzionario addetto alla Divisione Anticrimine Andrea Gianferrari hanno illustrato le diverse competenze della Questura in materia di violenza di genere. Poi la commissaria Angela Cutillo ha tenuto una lezione che ha toccato tutti i punti che riguardano la violenza sulle donne in quanto donne: "Una forma di violenza che non conosce tempo e spazio, che attraversa tutte le classi sociali, frutto di una cultura patriarcale che vuole le donne in condizione di inferiorità. Un fenomeno che si acuisce ulteriormente quando esiste una dipendenza economica". Cutillo ha spiegato ogni ambito in cui sono impegnate le forze dell’ordine nel contrasto alla violenza di genere, tracciando il percorso legislativo che l’ha accompagnato, fino al più recente Codice Rosso. Inoltre, ha illustrato la rete di collaborazione che si è sviluppata sul territorio per far emergere le situazioni di violenza e accompagnare le vittime. Di fronte ad una platea molto interessata di nativi digitali, la commissaria ha parlato dell’app YouPol – il cui utilizzo permette una tempestiva denuncia sia per se stessi sia verso altri e di cui si è testimone, con la possibilità di allegare immagini, subito visibili a chi deve intervenire: "La prima regola da seguire è senz’altro non esporsi ulteriormente al pericolo, ma è importante che i cittadini utilizzino in caso di bisogno questo strumento, ad oggi quello che muove più velocemente il nostro intervento. Come è importante che ognuno assuma l’impegno di segnalare situazioni che ritiene rischiose".

Stella Bonfrisco