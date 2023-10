Alunno pestato al Convitto Corso. Il legame tra i bulli e le baby gang

Non è escluso che alcuni dei giovani coinvolti nell’aggressione allo studente tredicenne, avvenuta venerdì mattina al Convitto Corso di Correggio, possano essere coinvolti in altri episodi di bullismo o di violenza avvenuti di recente: non solo a scuola ma anche all’esterno, in particolare a Correggio.

Da molto tempo il Carlino riporta periodicamente situazioni di degrado giovanile, anche con liti e risse, che si ripetono in parchi, aree pubbliche e strade della cittadina della Pianura reggiana.

E già in passato era emerso il sospetto del coinvolgimento di ragazzi del Convitto Corso, oltre che di altri istituti scolastici della zona, in episodi violenti.

Come la rissa-spedizione punitiva avvenuta in un parco di via Carletti, pare a causa di giaccone rubato e che non era stato restituito al legittimo proprietario. Alcuni giovani di origine straniera erano stati avvicinati e picchiati con violenza come "vendetta" per quel furto. Ma anche altri futili motivi avrebbero provocato simili risse. Così come situazioni di degrado e tensione nei pressi di un locale pubblico, nel centro abitato correggese, dove più volte sono intervenute le forze dell’ordine per evitare il peggio.

Tanto che alla fine, attraverso un accordo tra proprietà degli immobili e gestori del locale, si è deciso di chiudere i battenti per scongiurare ulteriori problemi.

Ma la questione non sembra risolta, con il problema solamente spostato altrove. Come segnalano al Carlino alcuni genitori di ragazzi, sostenendo come alcuni gruppi di "baby gang" si siano trasferiti nella zona del nuovo centro commerciale, alle porte di Correggio, dove ci sono ancora spazi in costruzione in cui non sempre vi è una sorveglianza capace di prevenire risse, bullismo e perfino consumo di droga.

Antonio Lecci