Pestato a 13 anni dai bulli a scuola, il video in chat

Correggio (Reggio Emilia), 1 novembre 2023 – C’è un video che risulta circolare in alcune chat private, che potrebbe fare piena luce sull’aggressione allo studente tredicenne, avvenuta venerdì mattina al Convitto Corso di Correggio, ad opera di almeno una decina di giovani, per futili motivi, pare per uno scherzo che è poi degenerato in violenza vera e propria.

Il tredicenne soccorso dopo il pestaggio

In questi giorni, nonostante una forte dose di omertà tra i ragazzi coinvolti (e non solo), qualche indicazione è emersa sull’identità di alcuni dei partecipanti al pestaggio. Gli stessi, nei prossimi giorni, saranno convocati nei consigli di classe straordinari per poter chiarire la vicenda.

"Siamo intenzionati a procedere come previsto dal regolamento, adottando dei provvedimenti disciplinari – conferma il dirigente scolastico, Luca Bassi – nei confronti di coloro che saranno ritenuti responsabili del grave fatto accaduto a scuola. Ovviamente saranno seguite le procedure previste, con possibilità di presentare ricorso e con la decisione finale da parte di un organo di garanzia".

Ovviamente, la visione del video permetterebbe di chiarire con esattezza la dinamica dei fatti, distinguendo pure tra coloro che hanno manifestato violenza e coloro che hanno più che altro fatto da spettatori, pur con la colpa di non essere intervenuti per far cessare subito quella violenza senza logica.

Oggi e domani il Convitto Corso resta chiuso per la ricorrenza di Ognissanti. Alla ripresa delle lezioni anche il giovane aggredito dovrebbe tornare in classe, dopo giorni di comprensibile tensione.