Alveare comunale: pronti i primi 40 barattoli

Venti chili di miele di millefiori grazie all’alveare comunale di Albinea inaugurato un anno e mezzo fa.

In municipio ad Albinea in questi giorni sono arrivati i primi 40 vasetti di miele millefiori de ‘Le api di Albinea’. I contenitori di vetro ne contengono 500 grammi l’uno: si tratta di campioni omaggio e non destinati quindi alla vendita. L’iniziativa dell’ufficio ambiente del Comune, insieme all’apicoltore Marco Civico della Mediolas, si è avvalsa della preziosissima collaborazione dei volontari Dusca ed Efrem del gruppo Amici del Cea.

L’alveare comunale ha ospitato anche lezioni didattiche a cui hanno aderito i bambini degli asili e i ragazzi delle scuole albinetane. Oltre al fatto non banale di aver curato la salvaguardia delle api, che sono sempre meno ma al tempo stesso restano fondamentali per il nostro ecosistema.

"Il miele è stato prodotto grazie al nostro alveare – evidenzia Daniele Menozzi, assessore all’ambiente –. Abbiamo infatti installato due arnie didattiche, attraverso un progetto comunale, all’interno del bosco urbano di Albinea. Le api hanno prodotto venti chili di miele di millefiori. Il miele non è in vendita e sarà principalmente offerto come dono del Comune in rappresentanza dei prodotti tipici del territorio oppure durante merende per i bambini delle scuole".

Matteo Barca