Ama e Vigili, gare durissime con le toscane

Giornata complicata per il volley reggiano di Serie B, con tutte le formazioni che affronteranno, CVR escluso, avversarie di rango.

SERIE B

Il discorso vale certamente tra i maschi, con l’Ama San Martino (punti 32) di coach Levoni e dello schiacciatore Cassandra (insieme nella foto) che alle 17 ospita il Camaiore (40). Per i Vigili del Fuoco Marconi (12), trasferta durissima alle 21 in casa dell’Invicta Grosseto.

SERIE B1

Entrambe in trasferta le due reggiane che stanno attraversando un buon periodo di forma che le conferma a metà classifica: la Tirabassi & Vezzali (28) gioca a Seravezza contro il Canniccia (21) alle 18, mentre la Giusto Spirito Rubierese (26) è a Valdarno (32) dalle 21.

SERIE B2

La Fos Cvr (38) dalle 17,30 è a Montelabbate contro le giovani del Vallefoglia, incapaci di cogliere ad oggi un solo punto. Uno fisso, anche perché la classifica, in zona play-off, lo prescrive. Non deve distrarsi l’Arbor Interclays (34) in casa del Bluvolley Pesaro (23) dalle 17. In casa è l’Ama San Martino (10) alle 21 contro Cervia (20).

SERIE C

Tra i maschi alle 18 c’è il derby della provincia tra Fabbrico (15) e Ama San Martino (34) con ospiti favoriti, mentre il Mo-Re Volley (29) affronta un’altra specie di derby contro il Modena Volley (22) alle 17. Tra le ragazze, tutte in campo senza derby, ma con solo l’Everton (26) in casa: alle 17,30 alla Rinaldini attende la BFT Burzoni Piacenza (29). Rivergaro (0)-Saturno Guastalla (38) alle 20 è gara segnata in partenza, come sulla carta anche San Polo Torrile (19)-Poliespanse Nutristar Correggio alle 19. Alle 20,30, Noceto (8)-Rubierese (11), tra due squadre che lottano per non retrocedere.

SERIE D

Nel girone A maschile, alle 21 alla Rinaldini si gioca Everton (43)-Collecchio (11), mentre nell’anticipo non ha retto la diga della Vaneton, sconfitta in casa dal forte San Nicolò per 3 a 0. Nel girone B, gara di alta classifica a Luzzara tra B.R.V. (35) e Fiorano (40), rinviata al 18 marzo Quistello-San Marco Matrix. Nel girone C, alle 18, altro mezzo derby tra Mo-Re Volley e Modena Est. Tra le ragazze, nel girone A durissimo impegno per la Vaneton Limpia (4) in trasferta alle 17,30 contro la Pol. Coop Parma (30). Nel girone B, alle 18, equilibrio previsto in Fiorano (23)-Ama San Martino (24), mentre alle 20 a Casalgrande la Virtus (12) proverà a sgambettare la Renusi Campagnola-Moglia (40) che è capolista assieme a Marano.

Claudio Lavaggi