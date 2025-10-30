Amadei commosso ed euforico: "Ora potrei tenermi la Reggiana"

Patron Amadei, l’abbiamo vista piangere di commozione alla fine del derby vinto dalla Reggiana contro il Modena… "Sì, è vero. Mi sono commosso. Ogni tanto fa bene, no?".

Certo! Cosa l’ha fatta emozionare di più? "Vedere questa bellissima partecipazione dei tifosi e di chi vuole bene alla Reggiana alla fine della partita. Ho visto momenti e scene di commozione sulle tribune che non capitano di frequente. E mi sono lasciato andare anche io... Meglio piangere di gioia che di tristezza, vuol dire che le cose vanno bene".

Una serata magica. "Sì, è andata bene perché abbiamo vinto. E poi il derby è sempre il derby. Il Modena era favoritissimo, pensavano di venire a Reggio a vincere. Ma le cose non vanno sempre come si crede prima di giocare, noi siamo riusciti a contenerli e forse non erano in grande serata".

Lo dice con un sapore particolare, con un gusto in più quasi di rivalsa verso una tifoseria, quella modenese, che in passato – quando era proprietario del club d’oltre Secchia – non l’ha trattata sempre benissimo… "Eh sì, credo non lo meritassi. Però acqua passata, ora il presente è granata".

… e il futuro? Non è che tutta questa gioia le sta facendo pensare di togliere il cartello ‘vendesi’ dalla società e di tenerla? "Beh, intanto ce l’ho ancora io, mi sembra, no? (e si lascia alla sua risata ormai proverbiale, ndr). Non è che non voglia rispondere, dico solo questo: non lo so, vediamo...".

Sembra un mezzo passo indietro rispetto ad un anno fa quando disse al Carlino che il club fosse in vendita… Allora ha ragione il ds Fracchiolla che, di recente, in visita alla nostra redazione, ha detto: “Non so se Amadei voglia davvero vendere la Reggiana…”. "Fracchiolla ha parlato bene. Io non voglio vendere, ma se arriva un’operazione in cui c’è una persona che vuole bene alla Reggiana almeno quanto me e che ha davvero i soldi, senza dirlo e basta, allora ne parleremo. La Reggiana un po’ mi costa e i soldi cominciano a essere un po’ troppi, ma finché diciamo se, se e se, non si va da nessuna parte...".

Quindi al momento non c’è nessuna trattativa aperta? "Sono rimasto fermo a due tre mesi fa quando si è presentata una delegazione di arabi che dicevano di avere dei soldi, poi non li ho più incontrati. E poi, chi è proprietario di una squadra viene giudicato per quello che fa, ma anche per quello che non fa. Ci si fanno tante domande: l’operazione di cessione può anche andare bene, ma poi se chi la compra va male? Insomma, devo essere certo delle mani che vanno a prendere la Reggiana...".

A buon intenditor, poche parole insomma… Tornando al campo. La sento più ‘sognante’ rispetto al solito. Ma non è che ora si pensa a qualcosa di più della salvezza o tutta questa euforia può nuocere? "L’entusiasmo può anche fare bene. L’euforia pure, ma poi bisogna restare coi piedi per terra. Anche io e i miei amici coi quali ho guardato la partita, alla fine eravamo euforici. Volevamo festeggiare chissà come, poi ci siamo resi conto che siamo anziani e siamo andati a casa perché era tardi… (altra risata, ndr). Ad ogni modo, vediamo a fine campionato: so solo che due vanno dirette in Serie A e altre sei vanno ai playoff. Vedremo...".

A fine partita è andato negli spogliatoi a complimentarsi coi giocatori? "No. Qualcuno mi ha suggerito di farlo, non so se ho sbagliato. Però ho preferito che festeggiassero loro perché il merito è dei calciatori, non mio. Poteva essere anche piacevole incontrarli, ma non voglio fare quello che quando si vince si presenta e quando si perde sparisce. Io ci sono sempre. Però ecco, voglio dire a tutti i giocatori che li ammiro e gli sono grato perché hanno dato tutto".

E Dionigi? "Il mister ci sa fare, è certamente bravo e sa parlare anche bene. Piace a tanti, se non a tutti".

Il presidente Salerno ha detto che state pensando a rinnovargli il contratto. Silenzio. "A Carmelo piace parlare, ma ci sta quando si è euforici. Io non dico né di no né di sì. A fine campionato se ci piaceremo ancora, si continuerà insieme. Anche perché se non sbaglio, l’ultima volta che abbiamo tenuto un allenatore due anni di fila (si riferisce a Diana, ndr) siamo stati promossi, no?".

Ah ma allora un pensierino alla Serie A lo sta facendo… "Oggi sono euforico anche io, scrivi mò quello che vuoi...".