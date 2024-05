Amadei scatenatissimo: "Giornata dedicata ai tifosi. Sono felice, ora mi godrò cappelletti e lambrusco"

Patron Amadei, ci dica la verità: quanto ha goduto per questa salvezza raggiunta nel derby contro il suo ex Modena?

"Voglio sbilanciarmi più del solito: oggi sono felice. Sarò onesto però, ho goduto più per l’inaspettato exploit a Palermo che per il derby. Sono stato a lungo a Modena dove ho messo il cuore nel club e portandolo in Serie A, quindi un pizzico di dispiacere quando perde c’è sempre".

Ma ora, per fortuna nostra, è alla Reggiana.

"Ma infatti non voglio sminuire la gioia, anzi. Per alcuni modenesi che non mi hanno trattato benissimo non mi duole affatto… E poi ho letto un dato storico: il Modena sono un po’ di anni che fatica a segnare a casa nostra. Quasi quasi, l’anno prossimo faccio richiesta per giocare sempre al Giglio...". Ride di gusto.

Questa è una bella stoccata...

"Ah ma riequilibro subito tutto: anche la Reggiana non vinceva da un po’ in casa, infatti è venuto giù il diluvio e continua pure oggi (ieri, ndr), ci sono persino i tuoni e fulmini...".

Ci faccia rivivere il suo personale triplice fischio. È andato negli spogliatoi ad esultare coi giocatori?

"No, avevo paura dei gavettoni… Ho quasi 85 anni, ma non sono scemo eh… Ho mandato avanti il presidente Salerno e il direttore generale Cattani, sono andati anche in campo a rendere omaggio ai tifosi. Ma pioveva a dirotto, sono tornati a casa bagnati fradici...".

E lei come ha festeggiato?

"Festeggio domani (stasera, ndr) nel mio ‘chalet’ coi miei amici intimi".

Menu?

"I cappelletti non possono mancare. Poi Cattani è bravo a sorprendermi, vediamo cosa porta… Poi ci sarà una torta e un nel cabaret di paste. Vi sento interessati, non è che volete venire anche voi eh?".

Se ci invita, accettiamo volentieri…

"No no, che dopo se alzo un po’ il gomito mi fate dire troppe cose...".

Andiamo avanti allora: darà un premio ai giocatori?

"Ecco vede? Non ricordo… (risatina, ma poi si fa serio, ndr). Non mi va di parlarne, dai. Dico solo che i calciatori sono pagati per fare ciò che devono fare. Ma voglio fare il ‘politico’ oggi, facciamo che questa domanda non me l’avete fatta... Scherzi a parte, ci tengo a dire una cosa".

Prego.

"Voglio dedicare questa salvezza ai tifosi. Ci hanno sempre seguito in maniera numerosa anche in trasferta. Purtroppo in casa abbiamo regalato loro meno gioie di quello che avremmo potuto e dovuto, ma abbiamo vinto tanto fuori ed è anche merito loro. Se penso ai 300 che sono venuti a Palermo, mi commuovo. È doveroso applaudirli".

Permanenza in Serie B raggiunta. Ma ci sono ancora due partite. E la matematica dice che si possono centrare anche i playoff per la Serie A…

"Eh no, non abbocco cari miei. Vi è andata male, ho bevuto solo un bicchiere di lambrusco a pranzo. E poi da noi, di matematici ce ne sono pochi quindi… Dai, le possibilità sono poche: domenica affrontiamo la Sampdoria che è più attrezzata, poi c’è il Parma che seppur sia già promosso gioca sempre un derby con noi. Forse se potessimo allungare di tre o quattro partite in più allora sì... Comunque, tornando seri, dipende dai giocatori, l’importante è fare bene, poi vedremo alla fine. Se ci saremo ancora, magari uno dei prossimi campionati di Serie B lo vinciamo...".

Ah ma allora vede che…?

"Calmi eh, è una battuta. Che sono un sognatore si sa dai tempi del mio Brescello… Per un anno o due con quella squadra di provincia siamo andati meglio della Reggiana. Mi fermo qua però perché poi non vorrei i tifosi si arrabbiassero. Se saltano come hanno fatto in curva come contro i modenesi, a Brescello ci schiacciano tutti...".

Battute o no, però vuol dire che lei resta saldo alla guida della società. Visto che durante la stagione ogni tanto si rincorreva la voce che volesse cedere…

"Non mi sembra che ci sia la corsa a gestire la Reggiana. E dico purtroppo, perché vorrebbe dire che qualcuno potrebbe voler fare meglio di me. Quindi è uno scenario improbabile che ci sarà qualcun altro. Andiamo avanti così: io, Carmelo Salerno e Giuseppe Fico. Poi, se venisse qualcun altro a darci una mano il posto c’è".

Obiettivo per l’anno prossimo?

"Non c’è un obiettivo. Mantenere la Serie B è scontato, diciamo che cercheremo di fare almeno di quanto fatto quest’anno".

Nesta sarà ancora l’allenatore della Reggiana? Dopo la scoppola col Cosenza lo aveva messo un po’ in dubbio ("Se le cose vanno male, si potrebbe anche cambiare", disse due settimane fa al Carlino). Se era un modo per pungolarlo e spronarlo, ha funzionato alla grande: due vittorie su due gare e salvezza raggiunta con due turni di anticipo.

"Forse non avrei dovuto dirle, ma solo pensarle quelle cose. Mi sono lasciato un po’ andare, ma comunque tutto poi è andato per il meglio. Con Nesta è stato firmato un contratto di due anni e non lo metteremo in discussione (il rinnovo automatico, ad essere precisi, era legato alla salvezza, ndr). Se volesse andare via, non possiamo obbligarlo a restare. Spero però non abbia questo retropensiero per l’anno prossimo e che resti. Gli voglio bene e anzi, gli auguro prima o poi di allenare in Serie A perché se lo merita".

E il direttore sportivo Goretti?

"È una bravissima persona, un ottimo diesse e più maturo dell’età che ha. Sono convinto che neanche lui andrà via".

Ai calciatori cosa vuole dire?

"Che sono orgoglioso di come stanno concludendo questo campionato. Ma vorrei fare una menzione d’onore – così si dice no? – per uno di loro in particolare: Libutti. Ogni aggettivo per lui si deve aggiungere ‘issimo’. È un ragazzo bravissimo, ha dei valori stupendi. Non sarà un fenomeno tecnicamente, ma ci mette sempre il cuore. È leale coi compagni e sono felice che abbia trovato spazio in queste due partite decisive. Per me è come fosse un nipote".

Lei è solito esultare con qualche gag delle sue, come la trombetta con tanto di effetto sonoro. Sarebbe ora di fare upgrade. Gliela buttiamo così: tingersi i capelli di granata in caso di Serie A?

"Ma cosa tingo che ormai non ne ho più...? Risata a crepapelle con la sua proverbiale autoironia. No, no, vediamo come finisce il campionato, poi penseremo a festeggiare. Intanto sono scaramantico e siccome da quando non seguo la squadra in trasferta vinciamo sempre, anche domenica contro la Sampdoria la guarderò in poltrona...".