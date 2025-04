Amadou, da rifugiato a magazziniere. Grazie a un progetto dell’Unhcr

Figura anche la Medtronic (tecnologie per la medicina) tra le aziende che hanno aderito al progetto di Unhcr Italia, dedicato all’integrazione delle persone rifugiate nel mercato del lavoro, dando il benvenuto ad Amadou, gambiano di 19 anni, ora in forza al centro di distribuzione di Rolo.

Da alcuni giorni Amadou lavora come magazziniere. Il suo ingresso in azienda vuole rappresentare molto più di una assunzione: vuole essere pure "un esempio concreto di come l’integrazione possa diventare realtà grazie a progetti lungimiranti". Sostenuto da Ministero del Lavoro, Confindustria e Global Compact Network Italia, il progetto riconosce l’impegno delle aziende che si distinguono per l’inserimento lavorativo dei rifugiati, conferendo loro il logo "Welcome. Working for Refugee Integration".

"Medtronic Italia ha scelto di aderire al progetto – spiega la dirigente Alessandra Sama – contribuendo attivamente a un cambiamento culturale necessario, in cui ogni nuova assunzione rappresenta un investimento nel capitale umano e un passo tangibile verso una realtà del lavoro che non lascia indietro nessuno". Dal 2017 il progetto ha coinvolto oltre 700 aziende italiane e ha facilitato più di trentamila percorsi lavorativi per rifugiati e richiedenti asilo. Un risultato straordinario, reso possibile da una rete di imprese virtuose che hanno scelto di investire nel capitale umano e di contribuire attivamente alla costruzione di una società più inclusiva ed equa. Sono 122 milioni nel mondo coloro che cercano protezione, spesso ospitati in Paesi già in difficoltà economica come Iran, Turchia o Colombia. L’Italia ospita ufficialmente circa 414 mila rifugiati e richiedenti asilo, che arrivano anche da Paese in guerra.

Antonio Lecci