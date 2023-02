Amanda Sandrelli torna al Bismantova: stavolta è ’Lisistrata’

Sul palco del Bismantova arriva stasera, alle 21, un classico di grande attualità, ’Lisistrata’, tratta dalla commedia di Aristofane e proposta nell’adattamento e regia di Ugo Chiti, produzione Arca Azzurra, con un cast di alto livello: Amanda Sandrelli, Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Massimo Salvianti, Lucia Socci, Gabriele Giaffreda, Elisa Proietti e Luciana De Falco. Amanda Sandrelli torna a Castelnovo, dove, negli scorsi anni, si è esibita in diverse occasioni: ha interpretato "Oscar e la Dama in Rosa", "Non c’è tempo amore", "Il Pranzo di Babette" e le letture nel concerto dedicato alla Missa Gaia. E ora torna con la storia archetipica e immortale di Lisistrata, donna ateniese che convoca numerose donne di Atene e altre città per discutere un importante problema: a causa della guerra, gli uomini sono perennemente impegnati nell’esercito e non hanno più tempo per stare con le loro famiglie. Propone allora di fare uno sciopero del sesso: finché gli uomini non firmeranno la pace, si rifiuteranno di avere rapporti con loro. Dopo un momento di sbigottimento e rifiuto, le donne si dicono favorevoli e fanno un giuramento. Lisistrata ci guarda dal lontano 411 a.C., anno del suo debutto nel teatro di Dioniso ai piedi dell’Acropoli di Atene, e scuote la testa sconsolata di fronte alla guerra, le tragedie, le miserie e i disastri provocati dalla stupidità, arroganza, vanità e superficialità degli uomini.

Lo fa attraverso un meccanismo teatrale modernissimo, una specie di farsa dove si ride molto, ma, in maniera paradossale e allo stesso tempo umanissima, ci fa scoprire senza falso pudore i meccanismi perversi dell’irragionevolezza umana. Lo fa additando senza ipocrisia, con un linguaggio diretto e divertentissimo, i vizi, la perversione, il malcostume, la corruzione e le debolezze che ci portano da millenni a ritenere la violenza l’unico mezzo per risolvere i conflitti.

Info: 0522 611876.

Giuliana Sciaboni