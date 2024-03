Amante sedotto e abbandonato. Perseguita lei, marito e figlio. Finisce a processo per stalking

Lui, un uomo oggi 51enne, aveva intrattenuto una relazione con una donna sposata. Non si sarebbe però rassegnato alla fine della loro storia, e si sarebbe vendicato verso di lei, il marito e il loro figlio, mettendo in atto, secondo la Procura, condotte persecutorie indirizzate a tutta la famiglia della sua ex amante. Oggi il 51enne è finito a processo, chiamato a rispondere di stalking, mentre la sua ex, l’uomo con cui lei è tuttora sposata, e il loro giovane figlio, si sono costituiti parte civile affidandosi all’avvocato Vainer Burani. I fatti contestati sono avvenuti in un paese della Val d’Enza dall’aprile 2019 al 2021. Secondo la ricostruzione investigativa, il 51enne, difeso dall’avvocato Paolo Bertozzi, avrebbe pedinato con cadenza pressoché giornaliera il marito di colei che fu la sua fiamma. Un giorno, vicino a un supermercato, l’uomo avrebbe fatto una manovra fingendo di investirlo e gli avrebbe mostrato il dito medio. Gli avrebbe indirizzato gesti come le corna e il taglio della gola. Oltre a frasi del tipo: "Ti devo tagliare la testa... pezzo di m.... Ti devo ammazzare a te e la tua famiglia... scurnacchiat... Dobbiamo fare i conti io e te".

E gli avrebbe telefonato ripetutamente anche più volte al giorno. Anche il figlio della coppia sposata, 19enne all’epoca dei fatti, avrebbe ricevuto molteplici chiamate, sarebbe stato seguito quando si trovava in auto col padre e sarebbe stato offeso e minacciato con le stesse frasi indirizzate al genitore. Pure la sua ex amante sarebbe finita nel mirino: lui l’avrebbe seguita nei suoi spostamenti quotidiani, le avrebbe inviato svariate foto che ritraevano la sua auto parcheggiata e l’avrebbe minacciata con messaggi whatsapp: "Questo hai fatto e giuro che me la paghi con la verità vai dove vuoi tranquilla". Davanti al giudice Matteo Gambarati, ieri è stato ascoltato come testimone il marito 48enne: lui ha raccontato che conosceva l’imputato e che venne a sapere della relazione extraconiugale tra lui e la propria moglie nel 2019, quando poi cessarono i rapporti. Ha confermato di aver subito telefonate così come il figlio, frasi pesanti, pedinamenti e di aver trovato la sua auto sotto casa. Ha riferito che il 51enne imputato se la sarebbe presa più con lui e il figlio che non con sua moglie che lo aveva lasciato. E che la storia tra l’imputato e la donna è finita, e il loro matrimonio nonostante tutto dura tuttora. Davanti al giudice di pace era stato aperto un procedimento per lesioni, poi finito dopo il ritiro della querela da parte del 48enne. Mentre un’altra denuncia per stalking sempre a carico del 51enne è stata nel frattempo archiviata. Nella prossima udienza in novembre saranno sentiti altri testimoni della Procura, cioè la moglie e il figlio, più i carabinieri; poi toccherà ai testi della difesa.