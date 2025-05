Amarcord Arneo Nizzoli, un libro di Campani ricorda il grande chef

A un anno dalla scomparsa, esce il libro "Amarcord Arneo Nizzoli" a cura del reggiano Stefano Campani e dedicato a un personaggio mantovano, chef titolare dello storico ristorante a Villastrada di Dosolo, ma legatissimo alla realtà reggiana e a personaggi come Cesare Zavattini e al teatro Sociale di Gualtieri, tanto per citare qualche esempio. Il libro viene presentato oggi dalle 17 al teatro Sociale di Villastrada, luogo che ha avuto in Arneo uno dei massimi estimatori. La pubblicazione raccoglie foto e testimonianze di chi ha avuto il privilegio di conoscere Nizzoli, apprezzandone le tante sfaccettature di una vivace personalità. Era stato uno chef che, insieme alla moglie Lina e ai figli Dario e Massimo, era riuscito a mettere al centro della tavola non solo il gusto, ma anche il piacere di trasmettere ai commensali le tradizioni contadine rappresentate dai suoi piatti. Un pranzo o una cena nel ristorante affrescato dalle opere dei naif del Po hanno sempre avuto il "sapore" di un viaggio nel tempo.

Nella foto: scambio di cappelli con Zucchero Fornaciari