Amarcord davanti alle scuole elementari per le splendide ragazze del 5354

Si sono ritrovate nei giorni scorsi le ‘ragazze del 5354’ davanti alla loro vecchia scuola elementare di Scandiano frequentata dal 1959 al 1964 conosciuta come Palazzina Lodesani. E’ intervenuto anche il sindaco Matteo Nasciuti per un saluto alle ex compagne di classe. Si sono poi recate tutte a pranzo al ‘T bar’ di Scandiano.

"Tutte noi – spiega Loretta Ferrari – abbiamo in quel luogo ricordi felici, allegri, tristi e faticosi come una scuola può creare. La nostra maestra, dalla prima alla quinta, è stata la signora Marta Vacchi: è stata una presenza importante per tutte noi, un’educatrice, competente e preparata, autorevole e simpatica. Noi bambine, tutte di Scandiano, ci si frequentava regolarmente anche fuori dalla scuola per esempio all’oratorio per il catechismo o direttamente in strada a giocare".

Ora dopo tanti anni si sono incontrate e hanno condiviso sorrisi, ricordi e amicizia. "Un’amicizia ritrovata – sottolinea Ferrari – per tutte noi pensando a chi non c’è più o a chi per problemi famigliari non è riuscita a partecipare: in quinta eravamo in 22 scolare e ci siamo ritrovate in 17 settantenni con voglia di vivere, di ridere e di confrontarci che non ha eguali. Ci siamo ripromesse di vederci ancora, ma non possiamo più aspettare tanto tempo".

m. b.