Amarcord: le storie, archivio della memoria

Molti autori non ci sono più. Ma nelle pagine delle quasi duecento biografie (raccolte dal 2010 in poi) vivono, ci parlano, si divertono a raccontare di sé in piena libertà e spensieratezza.

Basta sfogliare alcune delle pubblicazioni – scelte solo a titolo di esempio in questo grande archivio della memoria che è reperibile sul sito https:emmausreggioemilia.orglocandalocanda.htm – per godere dell’ironia di queste persone, per risentire le risate argentine di quando giocavano bambini, per vivere l’emozione dei loro primi amori ai tempi della guerra, per vedere nelle fotografie pubblicate i volti di questi che sono stati ragazzi e ragazze prima di noi, ma in tempi più difficili dei nostri.

Sembrano immagini prese dai nostri album, racconti di famiglia. Gli stessi dei nostri nonni: il lavoro nei campi, i sacrifici e le gerarchie delle grandi famiglie patriarcali, un mondo molto più grande – bastava un trasloco a pochi chilometri di distanza per perdere di vista gli amici – le crudeltà della guerra civile, i figli che non hanno conosciuto i padri inviati al fronte, la voglia di cambiare, l’ottimismo nonostante tutto.

Una raccolta di storie che parla di noi, dice da dove veniamo. Vale molto più di un trattato di sociologia.

a. fio.