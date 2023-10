Amarcord socialista al FestAvanti

Pur se in tono minore rispetto al passato, a Guastalla si conferma la tradizione del FestAvanti, organizzato dal Partito socialista, nella storica sede dello Chalet del Lido Po. In programma incontri sabato e domenica prossimi. Si comincia sabato alle 17,30 con un ricordo di Paolo Motta, maestro di sport, con interventi di Sergio Cavallari, Sergio Motta, Marco Tosi, Nando Odescalchi, Romano Borgonovi, l’ex campione italiano Antonio Manfredini e Gianluca Soliani. E domenica mattina dibattito sul possibile spazio elettorale per forze liberali e socialiste, con l’ex parlamentare Mauro Del Bue, Maura Manghi di Italia Viva, Lorenzo Sassi di +Europa e Claudio Bigi di Azione, con il coordinamento di Adelmo Candolo. A Guastalla in consiglio comunale l’area socialista è rappresentata da Francesco Benaglia e Gianluca Soliani.