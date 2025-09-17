’Amarcord’ tra ex alunni. Il don riunisce i compagni a 30 anni dalla maturità

Una cena in parrocchia, quindici ex compagni su diciotto ritrovati e la sorpresa di un video con i saluti dei professori di allora. Così don Lorenzo Zamboni, 49 anni, oggi parroco nella chiesa di San Giovanni Bosco (Reggio), ha festeggiato i trent’anni dalla maturità (1995) insieme alla sua vecchia classe 5° B del liceo scientifico Spallanzani.

"Ci siamo trovati sabato in parrocchia da me, appena fuori dal centro storico – racconta –. Inizialmente ci siamo sentiti io e Francesco Mainini, un mio ex compagno, perchè lui è più social di me ed è riuscito a recuperare i contatti. Io ho proposto di trovarci lì, con delle cuoche volontarie che devo ringraziare per l’incredibile disponibilità. È stato molto bello".

Seduti allo stesso tavolo di un tempo, la curiosità ha preso il posto della timidezza adolescienziale. "Più che l’emozione – spiega don Lorenzo – c’era la curiosità di conoscere le loro storie. Alcuni non li vedevo da almeno vent’anni. Ritrovarsi significa anche fare bilanci e riscoprire una memoria collettiva: condividere i ricordi, le foto delle gite, come quella di quinta a Praga. Ognuno ha portato con sè un pezzo di vita, c’è chi lavora in Italia e chi, come una compagna, è arrivata addirittura dall’Australia".

L’incontro è stato reso ancora più speciale da una sorpresa preparata dal parroco: un video con i messaggi e i saluti dei professori di un tempo. "Avevamo pensato di ritrovarci a giugno, nel mese della maturità, poi abbiamo rimandato a settembre per questioni di presenze. Nel frattempo, mi è venuta l’idea di raccogliere i saluti dei nostri insegnanti: mi sono presentato a casa loro chiedendo informazioni a qualche amico della curia. Entrare è stato abbastanza facile, visto anche il mio nuovo ruolo (ride, ndr). Li ho incontrati di persona, ci siao fermati a parlare e tutti sono stati felicissimi di aderire. Vederli dopo trent’anni, con occhi diversi, è stato davvero speciale".

Un momento commovente è arrivato anche il giorno dopo, durante la messa, quando sono state ricordate alcune figure di docenti che oggi non ci sono più: "Credo che un po’ di paradiso se lo siano guadagnato anche grazia alla pazienza che hanno avuto con noi ragazzi", spiega don Lorenzo.

La promessa finale della serata è stata quella di non aspettare altri trent’anni: "Ci siamo detti di rivederci prima, magari insieme anche ai professori. È stato un ritrovo che ci ha fatto bene e che ha ricordato a tutti quanto sia importante non perdere i legami".

e.b.